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محكمة القاهرة الاقتصادية ترفض دعوى بطلان عمومية بنك قناة السويس

الدعوى مقامة من مساهمين.
سيد بدر 3:42 م, الخميس, 13 فبراير 20 3:42 م, الخميس, 13 فبراير 20

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قضت محكمة القاهرة الاقتصادية، بتاريخ برفض الدعوى التي أقامها كل من أحمد ضياء الدين حسين، وشركة الأهلى للاستثمارات، والتي يطلبان فيها – بوصفهما مساهمين في رأسمال بنك قناة السويس – الحكم ببطلان دعوة الجمعية العامة العادية للبنك التي انعقدت بتاريخ 4/4/2018، وبطلان القرارات الصادرة عنها في هذا التاريخ، وعلى وجه الخصوص قرارها باعتماد نتيجة إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة فى نفس اليوم.

وأسست المحكمة قضاءها على أن دعوة مجلس إدارة تسيير أعمال البنك للجمعية العامة العادية للانعقاد، هي دعوة مبررة ولا يشوبها البطلان وأن المساهمين قد استجابوا لها بالحضور، والموافقة على المُضى في جدول الأعمال وإجراء العملية الانتخابية، وذلك قد تم في حضور مفوض من الهيئة العامة للرقابة المالية وعضو الرقابة والاشراف بالبنك المركزى.

وجاء بحيثيات الحكم أن ممثلين عن المدعيين قد حضرا اجتماع الجمعية، ولم يبديا في محضر الجلسة أيه اعتراضات على قراراتها، فضلاً عن مشاركتهما في العملية الانتخابية التي لم ينجح فيها مرشحى المدعيين.

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بقلم سيد بدر

حاصل على بكالوريوس الإعلام جامعة القاهرة قسم الصحافة عام 2011، بتقدير عام جيد جدًا، بدأ العمل الصحفي المتخصص رسميًا عام 2012، وقام بتغطية أقسام البنوك والمؤسسات المالية، ووزارتي التخطيط والتنمية الإدارية والاستثمار والتعاون الدولي، بجانب تغطية أخبار مجلس النواب خلال الفترة من 2012-2014، وانضم للمال في ديسمبر 2017 متخصصًا في قسم البنوك والمؤسسات المالية والمدفوعات الإلكترونية

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