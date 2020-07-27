محكمة الطفل تعاقب بالسجن المتهمين بقتل صديقهما نجل مذيعة قناة النهار

أدانت محكمة الطفل، المتهمين بقتل نجل مذيعة قناة النهار، وقضت المحكمة بمعاقبة المتهم الأول بالسجن 7 سنوات للمتهم الأول، وغرامة مالية 10 آلاف جنيه.

كما قضت بالسجن 5 سنوات على المتهم الثاني، وغرامة مالية قدرها 10 آلاف جنيه.

وذكر المتهمون من أصدقاء المتهم والمجنى عليه، أن المتهم أمسك بمسدس والده، وفور مشاهدتهما له طلبا منه خفضه وإبعاده عنهما، إلا أنه قال لهم إنه لا داعى للخوف.

موضحا أن السلاح مؤمن، مضيفين أنه فى أعقاب ذلك فوجئوا بخروج طلقة من المسدس، أصابت المجني عليه فى رأسه فسقط قتيلا جراء أن الطلقة اخترقت رأس المتوفى، محدثة فتحتى دخول وخروج.

تم القاء القبض على المتهم و5 آخرين من أصدقاء القتيل، واحيلوا إلى نيابة الطفل، التى أمرت بحبس المتهم الرئيسى مطلق الرصاصة وآخر 4 أيام على ذمة التحقيق.

كما قررت إخلاء سبيل اثنين آخرين بكفالة مالية 10 آلاف جنيه، وتسليم اثنين آخرين لذويهما.

وكشفت تحريات الأجهزة الامنية أن المجنى عليه توفى على يد أحد أصدقائه بطلق نارى داخل شقة فى الزمالك.

كما تبين أن السلاح المضبوط والذى تحفظ عليه رجال المباحث مرخص ويخص والد المتهم .

كتبت نجوى عبد العزيز