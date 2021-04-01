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محكمة الجنايات تقرر استمرار حبس 4 متهمين في واقعة الاعتداء على «فتاة فيرمونت»

كان المستشار حمادة الصاوي، النائب العام قد أمر بالتحقيق في البلاغ الذي تلقته النيابة العامة
المال - خاص 5:02 م, الخميس, 1 أبريل 21 5:02 م, الخميس, 1 أبريل 21

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قررت محكمة الجنايات المنعقدة بغرفة المشورة اليوم الخميس قبولَ الاستئناف على قرارات سابقة بإخلاء سبيل أربعة متهمين في واقعة الاعتداء على فتاة فندق فيرمونت ، والتقرير مجددًا باستمرار حبسهم خمسة وأربعين يومًا احتياطيًّا على ذمة التحقيقات.

وكان المستشار حمادة الصاوي، النائب العام قد أمر بالتحقيق في البلاغ الذي تلقته النيابة العامة بتاريخ 4 أغسطس عام 2020 من المجلس القومي للمرأة مرفقًا به شكوى قدمتها إحدى الفتيات إلى المجلس من تعدى بعض الأشخاص عليها جنسيًّا خلال عام 2014 داخل فندق فيرمونت نايل سيتي بالقاهرة، تحقيقًا قضائيًّا وفحص ما قُدّم من أوراق وشهادات مقدمة من البعض حول معلوماتهم عن الواقعة.

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وأجرت النيابة العامة تحقيقاتها ومنها سؤال المجني عليها وعددٍ من الشهود، وفى 24 أغسطس أمرت النيابة بضبط المتهمين في الواقعة إلا أنه تبين هروب بعضهم والتي أمرت بملاحقتهم دوليًا.

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بقلم المال - خاص

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