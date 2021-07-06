نقل وملاحة

محكمة الإسماعيلية الاقتصادية تقر برفع الحجز على السفينة إيفر جيفن.. واستكمال رحلتها غدا

تمهيدا لمغادرتها الأربعاء
نادية سلام 2:30 م, الثلاثاء, 6 يوليو 21 2:30 م, الثلاثاء, 6 يوليو 21

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وافق المستشار عمر القاضى، رئيس المحكمة الاقتصادية بالإسماعيلية، رسميًا على الطلب المقدم من هيئة قناة السويس،  صباح اليوم ، برفع الحجز التحفظي، على سفينة الحاويات البنمية EVER GIVEN، حتى يتسنى لها مغادرة قناة السويس واستكمال رحلتها البحرية إلى ميناء روتردام بهولندا غدًا الأربعاء.

وتقدم محامي هيئة قناة السويس، بطلب إلى المستشار عمر القاضى، رئيس المحكمة الاقتصادية بالإسماعيلية من أجل إصدار قرار برفع الحجر على السفينة.

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ومن المقرر أن يقوم اليوم الثلاثاء محضر من المحكمة بالذهاب لمكان التحفظ على السفينة في منطقة البحيرات المرة، والصعود عليها، بصحبة الإدارة القانونية بهيئة قناة السويس، لرفع الحجز عليها وإخطار ربان السفينة والطاقم المتواجد عليها، حتى يتسنى لهم استكمال رحلتهم غدًا الأربعاء.

 وقد أعلنت هيئة قناة السويس عن توقيع عقد التسوية مع الشركة المالكة لسفينة الحاويات البنمية “إيفرجيفن” ومغادرتها منطقة البحيرات المرة بقناة السويس، في احتفالية الأربعاء القادم، شرق قناة السويس بحضور الفريق أسامة ربيع رئيس الهيئة، وممثل الشركة المالكة للسفينة وعدد من السفراء والشركاء الدوليين، على رأسهم سفير دولة اليابان.

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يذكر أن المحكمة الاقتصادية بالإسماعيلية قررت الأحد الماضي، تأجيل نظر الدعوى القضائية التي أقامتها قناة السويس ضد ملاك ومستأجري السفينة الجانحة EVER GIVEN المحتجزة بالبحيرات المرة لجلسة 11 يوليو الحالي لاستكمال إجراءات التسوية بين الطرفين.

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بقلم نادية سلام

محررة صحفية بجريدة المال ،قسم النقل والاستثمار ، حاصلة علي ماجيستير النقل الدولي واللوجيستيات بالاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري

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