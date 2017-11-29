محكمة اقتصادية ترفض دعوى العبوات الطبية ضد الاستثمار

رجب عزالدينقضت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، اليوم الأربعاء، بعدم الاختصاص النوعى فى دعوتى شركة العبوات الطبية ضد الهيئة العامة للاستثمار، ووائل أنور قديس بباوى.ورفعت الشركة دعوى مستجعلة أمام المحكمة الاقتصادية فى 20 نوفمبر من الشهر الجارى، لوقف الجمعية العامة العادية التى دعت إليها الهيئة العامة

رجب عزالدين

قضت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، اليوم الأربعاء، بعدم الاختصاص النوعى فى دعوتى شركة العبوات الطبية ضد الهيئة العامة للاستثمار، ووائل أنور قديس بباوى.

ورفعت الشركة دعوى مستجعلة أمام المحكمة الاقتصادية فى 20 نوفمبر من الشهر الجارى، لوقف الجمعية العامة العادية التى دعت إليها الهيئة العامة للاستثمار، بطلب من وائل قديس، والمحدد انعقادها يوم 5 ديسمبر 2017.

وحجزت المحكمة الدعوى للحكم بجلسة، اليوم الأربعاء، وقررت عدم الاختصاص النوعى.

وقالت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة -في وقت سابق- إنه من المقرر انعقاد الجمعية العامة العادية لشركة العبوات الطبية يوم 5 ديسمبر 2017، للنظر في عزل مجلس إدارة الشركة.

ويساهم وائل أنور قديس بباوي فى الشركة (15.069%)، ويشعل حسن ميسرة أحمد عشري فاضل منصب رئيس مجلس الإدارة.

فى سياق متصل، قالت الشركة إن دعواها أمام القضاء الإدارى لوقف الجمعية العامة العادية التى دعت إليها الهيئة العامة للاستثمار، قد تحدد لها جلسة 28 نوفمبر، وتأجليها لجلسة 5 ديسمبر المقبل.

