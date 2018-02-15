محكمة أمريكية: قرار ترامب بحظر السفر تمييز ضد المسلمين

رويترزقضت محكمة استئناف أمريكية في فرجينيا، اليوم، بأن أحدث أمر أصدره الرئيس دونالد ترامب بشأن حظر سفر أشخاص من 6 دول ذات أغلبية مسلمة ينتهك الدستور الأمريكي لانطوائه على تمييز على أساس الدين.وأصبحت محكمة استئناف الدائرة الرابعة الأمريكية في ريتشموند ثاني محكمة استئناف اتحادية تصدر قرارًا ضد الح

رويترز



قضت محكمة استئناف أمريكية في فرجينيا، اليوم، بأن أحدث أمر أصدره الرئيس دونالد ترامب بشأن حظر سفر أشخاص من 6 دول ذات أغلبية مسلمة ينتهك الدستور الأمريكي لانطوائه على تمييز على أساس الدين.

وأصبحت محكمة استئناف الدائرة الرابعة الأمريكية في ريتشموند ثاني محكمة استئناف اتحادية تصدر قرارًا ضد الحظر الذي أعلنه ترامب في سبتمبر.

وكانت المحكمة العليا سمحت بسريان الحظر مع استمرار تقديم طعون قضائية عليه.

ومن المقرر أن تنظر المحكمة العليا في أبريل دفوعًا بشأن مشروعية الحظر على أن تصدر حكمها بنهاية يونيو.