محققة مكاسب أسبوعية بنسبة 1.7%.. أسعار الذهب العالمية تغلق مرتفعة مع انخفاض الدولار

أغلقت أسعار الذهب العالمية مرتفعة فى ختام تعاملات أمس الجمعة، لتصعد بأكثر من 2% مع تراجع الدولار على خلفية بيانات أظهرت ارتفاع معدل البطالة في الولايات المتحدة في أكتوبر، وأثارت التفاؤل بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالى سيكون أقل تشددًا في رفع أسعار الفائدة مستقبلًا، بحسب وكالة رويترز.

سعر أوقية الذهب

وفى ختام التعاملات، صعدت أسعار الذهب في التعاملات الفورية 2.5 % إلى 1670.18 دولار للأوقية (الأونصة).

سعر الذهب عالميًا

وارتفعت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 2.6 % إلى 1673.30 دولار للأوقية.

وارتفع سعر الذهب 1.7% خلال الأسبوع، وهو أعلى ارتفاع أسبوعي بالنسبة المئوية منذ أوائل أكتوبر.

ووظّف أرباب العمل في الولايات المتحدة عمالًا أكثر مما كان متوقعا في أكتوبر ، لكن ارتفاع معدل البطالة إلى 3.7 % يشير إلى تراجع طفيف في ظروف سوق العمل.

وبعد صدور بيانات الوظائف، انخفض مؤشر الدولار 1.2%، مما جعل الذهب المقوم بالدولار الأمريكي أكثر جاذبية للمشترين في الخارج.

ويعتبر الذهب وسيلة للتحوط من التضخم، لكن ارتفاع أسعار الفائدة يؤثر بالسلب على جاذبية الأصول التي لا تدر عائدا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في التعاملات الفورية 5.1 % إلى 20.45 للأوقية، وتتجه نحو تحقيق مكاسب أسبوعية 5.8 %. وزاد البلاتين 3.2 % إلى 947.88 دولار، وصعد البلاديوم 5% إلى 1890.93 دولار.