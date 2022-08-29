محققة رقما قياسيا.. معيط : تحويلات المصريين بالخارج تسجل 32.2 مليار دولار العام المالي الماضي

كشف وزير المالية الدكتور محمد معيط أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج سجلت رقمًا قياسيًّا العام المالي الماضي، حيث بلغت 32.2 مليار دولار.

ولفت معيط إلى أن ذلك يؤكد استمرار تحسن ثقتهم في الأوضاع الاقتصادية بمصر.

وقال الوزير إن قناة السويس حققت أعلى إيرادات بنحو 7 مليارات دولار في العام المالي الماضي بما يعكس جدوى الاستثمارات المنفَّذة لتطويرها.

وذكر وزير المالية أن الصادرات البترولية حققت 13 مليار دولار بفائض 4 مليارات دولار، خلال الفترة من يوليو إلى مارس من العام المالي الماضي، بعد أن كان قطاع البترول يمثل عبئًا على الدولة بتسجيل عجز تجاري سنوي، كما حققت الصادرات غير البترولية 19.4 مليار دولار، بنمو سنوي 33%.

جاء ذلك خلال مؤتمر عُقد بمقر وزارة المالية، اليوم، استعرض الوزير خلاله المؤشرات المالية للعام المالي الماضي.