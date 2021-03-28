نقل وملاحة

محفوظ طه: السفينة الجانحة تحتاج إلى تخفيف 18 ألف طن حتى تنهض مترا واحدا

أكد أن سيناريو تخفيف الحمولة لا يزال السيناريو الأصعب
السيد فؤاد 11:27 م, الأحد, 28 مارس 21 11:27 م, الأحد, 28 مارس 21

شارك الخبر مع أصدقائك

كشف اللواء محفوظ طه الخبير البحري والنائب السابق لرئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، أن سيناريو تخفيف الحمولة سيكون الصعب في حالة صعوبة الانتهاء الليلة من تحرك السفينة الجانحة التابعة للخط الملاحي ايفرجين.

وتابع ” طه ” أن التفريغ سيكون في ظروف صعب، خاصة أنه لا يوجد موانئ قريبة بموقع السفينة، حيث من المتوقع في حالة اللجؤ الى هذا الحل سيكون من خلال سفن حاويات يتم استخدامها كمخازن للحاويات التي سيتم تفريغها.

وأكد على أنه قد لا نضطر الى تفريغ كامل الحمولة، بل تحتاج انه الى تخفيف 18 ألف طن، كما أن معدل التفريغ سيكون منخفض للغاية، حيث لن يتخطى معدل التفريغ 20 حاوية في الساعة.

اقرأ أيضا  رئيس هيئة قناة السويس : أدرس تقديم حوافز للعملاء.. «العميل بتاعي لن أتخلى عنه»

وتابع الخبير البحري أن المسئولية الاساسية في مثل تلك الحوادث فان المرشد دوره استشاري فقط، ولكن المسئولية الرئيسية تقع على ربان السفينة من الأساس.
وأكد أن السفينة حتى يمكنها أن ترتفع مترا واحد تحتاج إلى تخفيف حمولة

من جانبه أشار هاشم أبو العلا خبير التأمين البحري، أن في الغالب يكون خيار التخفيف Lightening هو السيناريو القادم في حالة صعوبة تعويم السفينة خلال تلك الليلة، موضحا أنه سيكون الأغلب بعد استنفاذ باقي الخيارات.

وأكد على أنه قد يتم اللجؤ قبل عملية التخفيف الى تشغيل الماكينة الرئيسية Main Engine بقوتها القصوي لتعويم السفينة، رغم محاذير هذا الخيار وتتركز في أن رفاص السفينة Propeller يبعد عن قاع المياه Bottom أكثر من ٣ متر حتي لا يمكنه الدوران وبالتالي لابد من خلو الماكينات من الرمال و الحصى، أو باستخدام قاطرات السحب Towage Tugs..كما سيتم في وقت متأخر من الليل مع تشغيل الماكينات، واستغلال زروة وقت المد والجزر في الرابعة صباحا .

اقرأ أيضا  مجموعة «MSC» تعلن عن تغييرات في جداول معظم سفنها بسبب توقف قناة السويس

وأكد أن سيناريو تشغيل الماكينات قد يفاقم التلف الناجم عن الحادث ويثير صعوبات في تحديد التلفيات الناجمة عنه وتلك الناتجة من القطر والسحب وتشغيل الماكينات، وأهمية هذا التحديد لأن النوع الأول مغطي تأمينيا بوثيقة تأمين اجسام السفن، والنوع الثاني يدخل ضمن تضحيات Sacrifices العوارية العامة ومصاريف الانقاذ.

وتابع أن خيار التخفيف هو الأمثل ولكن في حالة السفينة Ever Given مكلف جدا إذ يحتاج لأوناش عملاقة عالية لتصل إلي الطبقات العليا من الحاويات لتخفيف حوالي ١٠٠٠ حاوية ولوجيستيات لنقلها وتخزينها وإعادة شحنها، لذا فتنعقد الآمال على فترة المد العالي للبحر مع وجود القمر بدرا ليلا .

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم السيد فؤاد

ملف الكاتب السيد فؤاد

اقرأ أيضاً

الحكومة تصدر ثالث نفي بشأن وقوع حريق بمطار القاهرة

صفية حمدي 12:06 ص, الأثنين, 29 مارس 21

مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة للمحافظات اليوم الإثنين 29-3-2021

مدحت إسماعيل 12:00 ص, الأثنين, 29 مارس 21

«القاهرة» تنفى وجود حريق بمطارها الدولي أو أي مكان في المحافظة

محمد مجدي 11:33 م, الأحد, 28 مارس 21

وصول القاطرة الهولندية بقوة شد 285 طنا وربطها بمؤخرة السفينة الجانحة

نادية سلام 11:23 م, الأحد, 28 مارس 21

«الطيران» توضح حقيقة تعرض مطار القاهرة الدولي لحريق

دعاء محمود 11:22 م, الأحد, 28 مارس 21

«السفينة الجانحة».. مميش : القبطان مسؤول عن القيادة وموقف مرشد قناة السويس استشاري فقط

نادية سلام 11:16 م, الأحد, 28 مارس 21