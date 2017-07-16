محفظة كيربلس تجاوزت 70 مليون جنيه وتخدم 85 ألف عميل

حوار ـ مروة عبد النبي:رصد هشام ماجد، العضو المنتدب لشركة «كير بلس» للرعاية الصحية، تأثيرات الظروف الاقتصادية العصيبة التى أثرت على توسعات شركته، لكونها جزءا من كل بسوق «الطبى»، علاوة على الارتباكات التى طالت السوق فى الأونة الأخيرة، بسبب ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه مما أ

حوار ـ مروة عبد النبي:

رصد هشام ماجد، العضو المنتدب لشركة «كير بلس» للرعاية الصحية، تأثيرات الظروف الاقتصادية العصيبة التى أثرت على توسعات شركته، لكونها جزءا من كل بسوق «الطبى»، علاوة على الارتباكات التى طالت السوق فى الأونة الأخيرة، بسبب ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه مما أشعل أسعار المستلزمات الطبية، ودفع جميع الأطراف إلى الاجتماع والجلوس على موائد التفاوض، حتى لو بشكل منفصل وذلك للوصول إلى هدف واحد، وهو الوصول إلى مرحلة توزان واستقرار.

وكشف النقاب عن إلغاء تأسيس جمعية تضم شركات الـ«HMO» التى كان من المزمع تأسيسها العام الماضى، والتى كان مقررا لها أن تضم أبرز شركات الرعاية الطبية فى السوق مثل «يونى كير» برئاسة الدكتور عمرو حمزة، وشركة «إيجى كير» التى يرأسها الدكتور معتز برهام، وشركة “ميدى كير” للرعاية الطبية برئاسة الدكتور حسام بدراوى، والتى كان هدفها إدارة المرحلة الانتقالية، ماقبل صدور قانون التأمين الجدى الذى سيخضع شركات الرعاية الطبية، لإشراف هيئة الرقابة المالية.

وبرر إلغاء جمعية شركات الرعاية الطبية «HMO» لعدم قوتها ككيان، بالرغم من قدرتها على ضم عدد من مؤسسات الرعاية الكبيرة، باعتبارها جمعية أهلية وتعرضها للحل بمجرد اعتماد قانون الإشراف، والرقابة على التأمين الجديد الذى يضم بابا مستقلا لتشريعات شركات الرعاية التى تنظم عملها، وتضبط إيقاع السوق بعد خضوعها لرقابة الهيئة، وعمل اتحاد خاص لجميع شركات الرعاية الصحية سيعوق استكمال مابدأته ويلغى أى مجهودات تم بذلها.

وأوضح أنه تمت الموافقة بالإجماع، على الإبقاء على عضوية مقترحى تأسيس جمعية الـ«HMO» فى غرفة مقدمى الخدمات الطبية، باتحاد الصناعات والبالغ عددهم 17 شركة رعاية طبية، وذلك لكونه كيانا قانونيا صادرا بقرار من مجلس الوزراء.

وأكد “ماجد” أنه يمثل بصفته غرفة الرعاية الطبية، بالاتحاد، والدكتور عمرو حمزة العضو المنتدب لشركة “يونى كير” لافتا إلى أنه بالفعل تم اتخاذ عدد من الإجراءات عقب رفع أسعار مقدمى الخدمة لأسعار المستلزمات الطبية بشكل مبالغ فيه بنسبة تراوحت من % 70 إلى %80 أهمها عمل بيان رسمى صادر عن الغرفة، يخاطب مقدمى الخدمة الطبية بخفض أسعارهم بنسبة % 25 وتمت الاستجابة، بالفعل بصورة ملحوظة منذ نهاية أبريل الماضى.

وأشار إلى أن غرفة الرعاية الصحية قامت مؤخرا بعمل اجتماع مع هيئة الرقابة المالية، عبر المكتب الفنى برئاسة أسامة بيومى، وذلك لإتاحة الفرصة لها فى الإدلاء بأية أراء استشارية لها، علاوة على انعقاد اجتماع آخر مع الأخيرة بمقرها بالقرية الذكية، وذلك لطلب حضور ممثلين منها بورش العمل التى تقوم بها الغرفة للاستفادة من خبراتها وتبادل المعلومات الفنية بين الطرفين.

واعترف بأن الاتحاد المصرى للتأمين تجاهل دعوة غرفة مقدمى الرعاية الطبية بغرض تقريب وجهات النظر، بين مقدمى الخدمة وشركات التأمين والوصول لحلول تمت الاتفاق عليها بالفعل مع مقدمى الخدمات الطبية – مستشفيات وعيادات ومعامل تحاليل ومراكز أشعة – وهى الحصول على أسعار عادلة، والاتفاق على نسبة زيادة محددة واشتراط ألا تكون هذه الزيادة أعلى من معدلات التضخم المعلنة من الحكومة، فضلا عن تحديد ميعاد ثابت للزيادة وتكون مسببة.

وأضاف أن الضغوط التى قامت بها الغرفة، أدت إلى حل مشكلات 17 شركة رعاية طبية، هم أعضاء بالغرفة علاوة على عمل مجمعة لمراكز الأشعة، تم بموجبها الحصول على خصومات، وأسعار معقولة لـ14 شركة رعاية طبية، فضلا عن استجابة أكثر من %65 من مقدمى الخدمات الطبية لقرارات الغرفة.

ونفى «ماجد» دعوته من قبل الاتحاد المصرى للتأمين أو الجمعية المصرية لشركات إدارة الرعاية الطبية، لاجتماعات لجنة الرعاية الطبية، وذلك للوقوف على آخر تطورات الوضع مع مقدمى الخدمات الطبية، والوصول لحلول أكثر، مضيفا أن اللجنة ذات رأى استشارى، ولا تستطيع أن تكون قوة ضغط على مقدمى الخدمة بالصورة المأمولة.

وتساءل كيف للاتحاد المصرى للتأمين أن يتم المزج بينه وبين جمعية أهلية أكثر من أفضلية التعامل مع كيان قانونى، استطاع تنفيذ قراراته على أرض الواقع والتوصل لحلول جذرية، عانى منها القطاع الطبى فى مصر خاصة العامين الأخيرين؟!

وعلى صعيد شركته، أكد «ماجد» أن «كير بلس» ستقوم بالزيادة الأخيرة لرأس المال والمقدرة بمليون جنيه، ليصل إلى 7 ملايين جنيه، خلال شهر يونيو الجارى ممولة من الأرباح والمساهمين معا كل وفق نسبته.

وأضاف أن شركته قامت برفع رأسمالها تدريجيا العام الماضى، بتمويله 500 ألف ليرتفع من 5.5 مليون ليصل إلى 6 ملايين جنيه بداية العام الجارى، ثم أقرت الزيادة النهائية إلى 7 ملايين التى تمت بالفعل قبل أيام، مؤكدا أنها لن تكون الزيادة الأخيرة، خاصة وأن الشركة ترغب فى الوصول به لـ10 ملايين جنيه.

وقال إن حجم محفظة شركته تجاوز 70 مليون جنيه، علاوة على أنها تخدم 85 ألف عميل من أكثر من 70 مؤسسة اقتصادية من شريحتى “A وB ” فقط، وذلك بسبب ارتفاع أسعار العقود الطبية لديه، والتى ترجع لجودة الخدمات الطبية المقدمة من شركته لعملائها.

وأوضح أن الظروف التى مر بها الاقتصاد المصرى، خاصة ارتفاع سعر الدولار وتعويم الجنيه أدى الى إرجاء توسعات كثيرة كانت تعتزم الشركة عملها أبرزها إرجاء تدشين فروع محافظتى السويس، والغردقة للعام المقبل والإبقاء على الفروع الحالية بالقاهرة والإسكندرية، فضلا عن التعاقدات المبرمة فعليا مع طبيب كبير فى كل محافظة بجميع أنحاء الجمهورية لإدارة أعمال شركته فيها ولخدمة عملائه على أعلى مستوى.

ولفت إلى أن شركته كانت متعاقدة مع شركة تكنولوجيا كبيرة لإدخال نظام سوفت وير جديد تقترب تكلفته من مليون جنيه، إلا أنها أخفقت بشدة حينما بدأ تجريبه وتم إلغاء التعاقد معها، وتم التفاوض مع شركة أخرى جديدة منذ 6 شهور وسيتم العمل به أواخر يوليو الحالى.

وأكد أن المنافسة بين شركات الإدارة فى المرحلة المقبلة، ستكون فى مجال الـ”IT” خاصة وأنه سيكون المتحكم الأول، والأخير فى ترتيب شركات الرعاية الطبية بالسوق وفقا لتطور وحداثة “السيستم” المستخدم.

وأشار إلى أن شركته تتبنى فلسفة التحول إلى شركة إدارة «TPA» بدلا من العمل بنظامى الإدارة وتحمل الخطر معا، عقب صدور قانون التأمين الجديد، وإسناد العقود التى كانت تديرها شركته إلى أفضل شركات التأمين العاملة بالسوق المصرية.

وكشف عن أن شركة «النيلين» السودانية، رفضت رد مستحقات شركته، والتى تقترب من مليون جنيه بزعم أنها ميزانية انتهت، وتم إغلاقها على خلفية التعاقد الذى كان بينهما وبين شركة “Meditrranean” للرعاية الطبية، والذى يقضى بعلاج السودانيين المقيمين فى مصر.

وأضاف أنه تم توجيه إنذار للشركة عن طريق وزارة الخارجية، ولاتزال القضية منظورة أمام القضاء، خاصة أن «كير بلس» لديها جميع الأوراق والمستندات المدققة.

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