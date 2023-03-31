محفظة قروض بنك القاهرة ترتفع إلى 140.5 مليار حنيه بنهاية ديسمبر 2022

ارتفع إجمالي محفظة القروض للعملاء والبنوك في بنك القاهرة، بحسب نتائج أعماله المستقلة لعام 2022، بنحو 30.3 مليار جنيه لتصل إلى 140.5 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2022، بمعدل نمو 28%.

محفظة القروض

ويحرص بنك القاهرة على تعزيز وتنمية المحفظة في قطاعاته المختلفة، متضمنًا تمويل الشركات الكبرى والقروض المشتركة والشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر،

بالإضافة إلى التجزئة المصرفية، وقد بلغت نسبة القروض إلى الودائع نحو 56.2% بنهاية عام 2022.

وحققت محفظة قروض الشركات الكبرى والبنوك زيادة بنحو 13 مليار جنيه، لتصل إلى 67 مليار جنيه بنهاية عام 2022 مقارنة بـ54.4 مليار جنيه بنهاية عام 2021، بمعدل نمو بلغت 23%.

تمويل الشركات الكبرى

وحرص بنك القاهرة، خلال عام 2022، على المشاركة فى تمويل كبرى المشروعات، سواء من خلال تمويل مشروعات حكومية وتنموية وقومية بمختلف القطاعات،

ومن أبرزها قطاعات الإنشاءات والبنية التحتية، والتطوير العقارى والبترول والقطاع الغذائي والصناعى والأدوية والإتصالات،

بالإضافة إلى القطاعات الخِدمية الأخرى مثل خدمات الإستشارات المالية وإدارة العمليات وخدمات الوكالة.

ونجح بنك القاهرة خلال عام 2022 فى إبرام العديد من الصفقات التمويلية التى شارك فى ترتيبها وتمويلها، بالتعاون مع مجموعة من البنوك الرائدة بالقطاع المصرفي، مما نتج عنه حصول

على مراكز متقدمة، وفقًا لكبرى مؤسسات التصنيف العالمية.