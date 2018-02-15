محفظة قروض التجارى وفا بنك إيجيبت تنمو 31 % فى سبتمبر 2017

المال - خاصحقق التجاري وفا بنك إيجيبت نمواً بنسبة 31٪ في إجمالي محفظة القروض في نهاية الربع الثالث من العام الماضي، بتحقيق نمو في قروض الشركات قدره 38٪، لتبلغ المحفظة 8.6 مليار جنيه مصري، مقارنة بـ6.3 مليار جنيه مصري في نهاية 2016. وقد تحقق هذا الإنجاز على خلفية تطبيق استراتيجية نمو جديدة و

المال – خاص



حقق التجاري وفا بنك إيجيبت نمواً بنسبة 31٪ في إجمالي محفظة القروض في نهاية الربع الثالث من العام الماضي، بتحقيق نمو في قروض الشركات قدره 38٪، لتبلغ المحفظة 8.6 مليار جنيه مصري، مقارنة بـ6.3 مليار جنيه مصري في نهاية 2016.

وقد تحقق هذا الإنجاز على خلفية تطبيق استراتيجية نمو جديدة وتنويع المحفظة في عدة قطاعات اقتصادية، تشمل القطاع العقاري والتشييد والكهرباء والطاقة المتجددة والأغذية والتأجير التمويلي والتمويل متناهي الصغر والمؤسسات المالية.

وقد قام فريق تمويل الشركات والقروض المشتركة في البنك بتحقيق عدد من الإنجازات التي تؤصل مكانة البنك في مجال منتجات جديدة وتعزز من تواجده في هذه القطاعات بالغة الأهمية للاقتصاد المصري.

وقد قام البنك في العام 2017 بالاشتراك في تمويل عدة قروض مشتركة بقيمة إجمالية بلغت 1.3 مليار جنيه في قطاعات ذات طبيعة استراتيجية، إضافة إلى ذلك، قام البنك بالاكتتاب في سندات توريق لأكبر الشركات الرائدة في السوق بإجمالي سندات قيمتها 217 مليون جنيه مصري.

صرح تامر راغب – رئيس قطاع إئتمان الشركات – بالتجاري وفابنك إيجيبت: “إن محفظة أصولنا متنوعة وتخدم بشكل كبير الاتجاهات الاستراتيجية للدولة ونحن نعمل على تنويع منتجاتنا وجذب العملاء من قطاعات جديدة.

وبصفتنا جزء من مجموعة التجاري وفابنك، نعمل على تيسير التواصل التجاري لعملائنا في السوق الأفريقية بطرق عديدة بما في ذلك تسهيل زيارات التبادل التجاري مع دول غرب ووسط افريقيا للاستفادة من تواجد المجموعة القوي في أفريقيا واتجاهها الاستراتيجي لتعزيز التجارة الأفريقية”.

وأضاف راغب “إن هذه الإنجازات تتحقق على الرغم من المجهود المبذول في خطوات هامة مثل تغيير العلامة التجارية والذي تم في نوفمبر 2017، وإدماج نظم التشغيل والمعلومات مع المجموعة الأم والذي من المقرر الإنتهاء منه بحلول منتصف عام 2018”.

وقد أصدر البنك مؤخراً بياناً بشأن دوره في صفقة تمويل جزء من مشروع مزرعة الرياح في خليج السويس الذي من المقرر أن ينتج 250 ميجاواط من الكهرباء. وكان التعاون بين شركات المجموعة التجاري وفا بنك عاملاً أساسياً في إتمام هذه الصفقة التي قام بإدارتها بنجاح ثلاثة كيانات إقليمية ودولية للمجموعة.