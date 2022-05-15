محفظة تمويل الأفراد في البنك الأهلى ترتفع إلى 177 مليار جنيه بنهاية أبريل

قال يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى فى تصريحات خاصة لـ«المال» إن إجمالى محفظة التجزئة المصرفية بالبنك سجلت نحو 177 مليار جنيه بنهاية أبريل الماضى، لتقفز بنحو 21 مليارًا خلال 4 أشهر، مقارنة بنحو 156 ديسمبر 2021.

وأكد «أبو الفتوح» فى تصريحات سابقة لـ«المال» أن محفظة الأفراد في البنك الأهلى المصرى سجلت نحو 143 مليار جنيه بنهاية سبتمبر الماضى، بزيادة قدرها 41 مليارًا مقارنة بيونيو الماضى، وبنسبة نمو بلغت %40.

وتستحوذ القروض الشخصية على %79 من إجمالى محفظة التجزئة المصرفية داخل البنك الأهلى المصرى، بقيمة 112 مليار جنيه، وسجلت محفظة القروض العقارية 10.9 مليار جنيه.

وكان “الأهلي” يخطط للوصول بمحفظة التجزئة المصرفية إلى 150 مليار جنيه بنهاية العام الجارى، حسب ما أعلن عنه البنك فى وقت سابق.

وبلغ حجم التمويلات العقارية بالبنك الأهلى ضمن مبادرة “المركزي” لمحدودى ومتوسطى الدخل 10.8 مليار جنيه نهاية سبتمبر الماضى، موجهة إلى 100.6 ألف عميل، متصدرًا قائمة البنوك المشاركة فى المبادرة.