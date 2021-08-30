محفظة التجزئة ببنك القاهرة تلامس 36 مليار جنيه نهاية يونيو الماضى

ارتفعت محفظة قروض التجزئة بنحو 1.4 مليار جنيه بمعدل نمو 4% عن العام المالي 2020 ليصل إجمالي المحفظة إلى نحو 35.9 مليار جنيه بنهاية يونيوالماضى.

وأظهرت القوائم المالية المستقلة فى بنك القاهرة أن محفظة التمويل متناهي الصغر سجلت 5.3 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضي

كما نمت محفظة الودائع بنسبة 10% لتصل إلي 178 مليار جنيه بنهاية يونيو 2021، حيث بلغت ودائع الأفراد 117 مليار جنيه، بينما سجلت ودائع الشركات نحو 61 مليار جنيه.

كما وصل عدد العملاء المشتركين بخدمتى الموبايل البنكى والإنترنت البنكى إلي 162 ألف عميل بنسبة نمو بلغت 118% بنهاية الربع الثاني 2021.

بينما ارتفع استخدام العملاء لمحفظة “قاهرة كاش” لأكثر من 240.6 مليون جم بالإضافة إلي نمو قاعدة العملاء بنحو 24% لتصل إلى 654 ألف عميل بنهاية الربع الثاني من 2021 بالمقارنة مع نهاية عام 2020 وبنسبة استخدامات تتخطى 10% والتى تعد أعلى من المستهدفات التى حددها البنك المركزى.

كما شهدت خدمات القبول الإلكترونى عبر رمز الاستجابة السريع “QR-Code” تحقيق معدل نمو يصل إلي 100% تقريباً بإجمالي عدد تجار يصل إلى 69 ألفا بنهاية الربع الثاني من 2021.