محفظة الأوراق المالية لدى البنوك تسجل زيادة بقيمة 208 مليار جنيه خلال أبريل

أعلى مستوى على الإطلاق

سجلت محفظة الأوراق المالية لدى البنوك ارتفاعًا بنحو 208 مليار جنيه خلال شهر أبريل الماضي، وهو أعلى مستوى على الإطلاق وفقًا لبيانات البنك المركزي.

وأظهرت النشرة الشهرية للبنك المركزي، أن محفظة الأوراق المالية لدى البنوك (الاستثمارات في الأسهم والسندات ووثائق صناديق الاستثمار) بلغت 2.583 تريليون جنيه بنهاية أبريل مقابل 2.374 تريليون جنيه بنهاية مارس .

وسجلت استثمارات في القطاع الحكومي نحو 2.47 تريليون جنيه بنهاية أبريل مقابل 2.267 تريليون جنيه بنهاية مارس، بزيادة 204 مليار جنيه.

بينما ارتفعت الاستثمارات في القطاع الخاص إلى 99.3 مليار جنيه في أبريل مقابل 93.9 مليار جنيه في مارس، واستقرت استثمارات القطاع الخارجي عند مستوى 13 مليار جنيه .

وبلغت الاستثمارات بالعملة المحلية 2.236 تريليون جنيه بينما سجلت الاستثمارات بالعملات الأجنبية 346.5 مليار جنيه.