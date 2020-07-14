بنـــوك

محفظة الأوراق المالية لدى البنوك تسجل زيادة بقيمة 208 مليار جنيه خلال أبريل

أعلى مستوى على الإطلاق
سيد بدر 1:34 ص, الأربعاء, 15 يوليو 20 1:34 ص, الأربعاء, 15 يوليو 20

شارك الخبر مع أصدقائك

سجلت محفظة الأوراق المالية لدى البنوك ارتفاعًا بنحو 208 مليار جنيه خلال شهر أبريل الماضي، وهو أعلى مستوى على الإطلاق وفقًا لبيانات البنك المركزي.

وأظهرت النشرة الشهرية للبنك المركزي، أن محفظة الأوراق المالية لدى البنوك (الاستثمارات في الأسهم والسندات ووثائق صناديق الاستثمار) بلغت 2.583 تريليون جنيه بنهاية أبريل مقابل 2.374 تريليون جنيه بنهاية مارس .

وسجلت استثمارات في القطاع الحكومي نحو 2.47 تريليون جنيه بنهاية أبريل مقابل 2.267 تريليون جنيه بنهاية مارس، بزيادة 204 مليار جنيه.

بينما ارتفعت الاستثمارات في القطاع الخاص إلى 99.3 مليار جنيه في أبريل مقابل 93.9 مليار جنيه في مارس، واستقرت استثمارات القطاع الخارجي عند مستوى 13 مليار جنيه .

وبلغت الاستثمارات بالعملة المحلية 2.236 تريليون جنيه بينما سجلت الاستثمارات بالعملات الأجنبية 346.5 مليار جنيه.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم سيد بدر

حاصل على بكالوريوس الإعلام جامعة القاهرة قسم الصحافة عام 2011، بتقدير عام جيد جدًا، بدأ العمل الصحفي المتخصص رسميًا عام 2012، وقام بتغطية أقسام البنوك والمؤسسات المالية، ووزارتي التخطيط والتنمية الإدارية والاستثمار والتعاون الدولي، بجانب تغطية أخبار مجلس النواب خلال الفترة من 2012-2014، وانضم للمال في ديسمبر 2017 متخصصًا في قسم البنوك والمؤسسات المالية والمدفوعات الإلكترونية

ملف الكاتب سيد بدر

اقرأ أيضاً

استثمارات الأجانب في أذون الخزانة تسجل أقل تراجع منذ بداية أزمة كورونا (جراف)

سيد بدر 2:16 ص, الأربعاء, 15 يوليو 20

البنك المركزى : 92 مليار جنيه زيادة في قروض البنوك خلال أبريل

سيد بدر 1:12 ص, الأربعاء, 15 يوليو 20

المركز المالي للبنوك يرتفع إلى 6.4 تريليون جنيه بنهاية أبريل

سيد بدر 12:52 ص, الأربعاء, 15 يوليو 20

البنك المركزي: ودائع العملاء ترتفع بقيمة 92.4 مليار جنيه خلال أبريل

سيد بدر 12:32 ص, الأربعاء, 15 يوليو 20

البنك المركزي : إصدار العملة البلاستيكية فئة 10 جنيهات مع تشغيل مطبعة العاصمة الإدارية

ياسمين فواز 6:39 م, الأثنين, 13 يوليو 20

مسؤول مصرفى: 3 مليارات دولار ضختها صناديق الاستثمار الدولية فى مصر خلال شهر

سيد بدر 10:45 ص, الأثنين, 13 يوليو 20