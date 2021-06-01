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محفظة الأوراق المالية لدى البنوك تسجل زيادة 154 مليار جنيه خلال الربع الأول

لتصل إلى مستويات 2.838 تريليون جنيه نهاية مارس
‫محمود الصباغ‬‎ 7:07 م, الثلاثاء, 1 يونيو 21 7:07 م, الثلاثاء, 1 يونيو 21

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أظهرت النشرة الشهرية للبنك المركزي، أن محفظة الأوراق المالية لدى البنوك (الاستثمارات في الأسهم والسندات ووثائق صناديق الاستثمار) ارتفاعًا بنحو  154 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام الجاري، لتصل إلى 2.838 تريليون جنيه بنهاية مارس، مقابل 2.77 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر.

وأظهرت أحدث بيانات البنك المركزي المصري أن استثمارات في القطاع الحكومي بلغت نحو 2.696 تريليون جنيه بنهاية مارس، مقابل 2.638 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر، بزيادة 58 مليار جنيه خلال أول 3 أشهر من العام.

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وفي نهاية شهر مارس الماضي استثمر القطاع الحكومي في الأوراق المالية بالعملية المحلية بقيمة بلغت 2.369 تريليون جنيه، و327 مليار بالعملات الأجنبية.

بينما ارتفعت الاستثمارات في القطاع الخاص خلال أول ثلاث أشهر من العام الجاري بقيمة  2.5 مليار جنيه مليار جنيه لتسجل 125.5 مليار جنيه في مارس، مقارنة 123 مليار جنيه نهاية عام 2020.

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وعلى صعيد استثمارات القطاع الخارجي فقد شهدت تراجعا يجاوز 11.5 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام لتسجل مستوى 15.59 مليار جنيه نهاية مارس الماضي، مقارنة 16.76 مليار جنيه نهاية عام 2020.

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بقلم ‫محمود الصباغ‬‎

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