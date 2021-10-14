محفظة الأوراق المالية بالبنوك تسجل 2.869 تريليون جنيه نهاية يوليو

بلغت محفظة الأوراق المالية بالبنوك 2.869 تريليون جنيه نهاية يوليو 2021، مقابل 2.871 تريليون جنيه نهاية الفترة نفسها من العام الماضي.

وأوضحت أحدث تقارير البنك المركزي المصري أن محفظة الأوراق المالية بالبنوك تضم القطاع الحكومي بقيمة 2.719 تريليون جنيه.

كما تشكل محفظة الأوراق المالية قطاع الاعمال العام بقيمة 391 مليون جنيه، إضافة لقطاع الاعمال الخاص بقيمة 134.4 مليار جنيه، و15.470 مليار جنيه نهاية يوليو، بحسب تقرير البنك المركزي.

وبحسب تقرير المركزي بلغت الأوراق المالية بالعملة المحلية 2.509 تريليون جنيه نهاية يوليو، مقارنة مع 2.511 تريليون جنيه بنهاية العام المالي السابق له.

وحققت معاملات الاقتصاد المصري مع العالم الخارجي خلال السنة المالية 2020/2021 فائضا بلغ نحو 1.9 مليار دولار مقارنة بعجز بلغ 8.6 مليار دولار خلال السنة المالية السابقة 2019/2020 تاثرا بجائحة كورونا.

وكشف البنك المركزي أن هذا الفائض الكلي تحقق رغم ارتفاع عجز حساب المعاملات الجارية إلي نحو 18.4 مليار دولار خلال 2020/2021، مقابل 11.2 مليار دولار خلال السنة المالية السابقة.