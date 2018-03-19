محفظة الأوراق المالية بالبنوك ترتفع بقيمة 82 مليار جنيه نهاية نوفمبر

أحمد الدسوقىكشف البنك المركزى المصرى عن ارتفاع محفظة الأوراق المالية بالبنوك بقيمة 82 مليار جنيه نهاية نوفمبر 2017.وأشار"المركزى" فى أحدث تقاريره الشهرية، إلى أن إجمالى محفظة الأوراق ارتفعت إلى 1.651 تريليون جنيه نهاية نوفمبر الماضى، مقابل 1.569 تريليون جنيه نهاية أكتوبر الماضى .وقال إن الأورا

أحمد الدسوقى

كشف البنك المركزى المصرى عن ارتفاع محفظة الأوراق المالية بالبنوك بقيمة 82 مليار جنيه نهاية نوفمبر 2017.

وأشار”المركزى” فى أحدث تقاريره الشهرية، إلى أن إجمالى محفظة الأوراق ارتفعت إلى 1.651 تريليون جنيه نهاية نوفمبر الماضى، مقابل 1.569 تريليون جنيه نهاية أكتوبر الماضى .

وقال إن الأوراق المالية بالعملة المحلية استحوذت على النسبة الأكبر من الزيادة، حيث ارتفعت بمقدار 77 مليار جنيه لتصل الى 1.209 تريليون جنيه نهاية نوفمبر 2017 ، فى مقابل 1.132 تريليون جنيه نهاية اكتوبر 2017.

فيما ارتفعت الأوراق المالية بالعملة الاجنبية الى 442.6 مليار جنيه فى نوفمبر 2017 ، مقارنة بـ 436.9 مليار جنيه نهاية اكتوبر 2017.

