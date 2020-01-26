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محفظة الأوراق المالية بالبنوك ترتفع بقيمة 6.6 مليار جنيه خلال نوفمبر

سجلت استثمارات محفظة الأوراق المالية بالعملة المحلية نحو 1.673 تريليون جنيه
سيد بدر 6:42 م, الأحد, 26 يناير 20 6:42 م, الأحد, 26 يناير 20

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سجلت محفظة الأوراق المالية بالبنوك (استثمارات البنوك في الأسهم والسندات ووثائق صناديق الاستثمار) بنحو 6.6 مليار جنيه خلال نوفمبر؛ لتصل إلى 2.029 تريليون جنيه، مقابل 2.022 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر السابق عليه.

وأظهرت بيانات البنك المركزي أن الاستثمارات في القطاع الحكومي سجلت نحو 1.926 تريليون جنيه بنهاية نوفمبر، مقابل 1.924 تريليون بنهاية أكتوبر السابق عليه.

وسجلت استثمارات القطاع الخاص نحو 88.6 مليار جنيه مقابل 85.3 مليار جنيه، وسجلت استثمارات القطاع الخارجي 14.3 مليار جنيه مقابل 12.6 مليار جنيه.

وسجلت استثمارات محفظة الأوراق المالية بالعملة المحلية نحو 1.673 تريليون جنيه، بينما سجلت الاستثمارات بالعملات الأجنبية نحو 356.3 مليار جنيه.

تطور محفظة الأوراق المالية خلال 11 شهرًا

وارتفعت محفظة استثمارات البنوك في الأسهم والسندات ووثائق صناديق الاستثمار بنحو 128 مليار جنيه في 11 شهرًا وفقًا للتقارير، لتسجل 2.029 تريليون جنيه مقابل 1.902 تريليون بنهاية ديسمبر.

16.7 مليار جنيه زيادة في ودائع البنوك خلال شهر

وارتفعت ودائع العملاء بالبنوك المصرية بنحو 16.7 مليار جنيه بنهاية نوفمبر الماضي لتسجل 4.183 تريليون جنيه بنهاية الشهر مقابل 4.166 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر السابق عليه.

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بقلم سيد بدر

حاصل على بكالوريوس الإعلام جامعة القاهرة قسم الصحافة عام 2011، بتقدير عام جيد جدًا، بدأ العمل الصحفي المتخصص رسميًا عام 2012، وقام بتغطية أقسام البنوك والمؤسسات المالية، ووزارتي التخطيط والتنمية الإدارية والاستثمار والتعاون الدولي، بجانب تغطية أخبار مجلس النواب خلال الفترة من 2012-2014، وانضم للمال في ديسمبر 2017 متخصصًا في قسم البنوك والمؤسسات المالية والمدفوعات الإلكترونية

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