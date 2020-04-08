محفظة «الأهلي» تشتري أسهمًا في البنك التجاري الدولي بقيمة 13.2 مليون جنيه

أعلن البنك التجارى الدولى –مصر عن قيام محفظة استثمار مملوكة للبنك الأهلى المصرى بشراء 220 ألف سهم من أسهمه المتداولة فى البورصة المصرية بقيمة إجمالية 13.2 مليون جنيه تقريبًا.

وقال البنك التجارى الدولى فى إفصاح مرسل للبورصة الأربعاء إن حصة محفظة البنك الأهلى المصرى رقم (1) ، ارتفعت بعد العملية إلى 0.037 % من إجمالى الأسهم مقارنة بنحو 0.022% قبل العملية.

وبلغ متوسط سعر السهم فى الصفقة 60.19 جنيه، وتم تنفيذ العملية بواسطة شركة فاروس لتداول الأوراق المالية.

البنك الأهلي يستحوذ على 5% من الأسهم تقريبًا

وأظهر الإفصاح أن البنك الأهلى المصرى يستحوذ على 4.96% من أسهم البنك بخلاف نسبة مساهمة المحفظة المشار إليها.

كما أظهر الإفصاح أن شركة الأهلى كابيتال (التابعة للبنك الأهلى) تستحوذ على نسبة 0.001% من أسهم البنك، إضافة إلى حصة أخرى بنسبة 0.008% يمتلكها صندوق العاملين بالبنك الأهلى المصرى.

ويعد التجارى الدولى، أكبر بنك خاص فى مصر، وكذلك أكبر بنك مدرج فى البورصة المصرية من حيث نسبة التداول الحر للأسهم.

فاير فاكس المساهم الأكبر فى البنك التجارى الدولى

وتعد شركة فاير فاكس القابضة للخدمات المالية “الكندية ” المساهم الأكبر فى البنك بنسبة 6.55% من الأسهم عبر عدة صناديق اسثتمار عاملة فى مجال التأمين.

تأسس البنك التجارى الدولى (CIB) عام 1975 بملكية مشتركة بين كل من البنك الأهلى المصرى (51%) وبنك تشيس مانهاتن (49%) تحت اسم “بنك تشيس الأهلى المصرى”.

ثم حدثت تطورات مختلفة على هيكل الملكية، ابتداءً من عام 1987،بعد قرار بنك تشيس بيع حصته من الأسهم إلى البنك الأهلى، لترتفع حصته إلى 99.9%، ثم يغير اسم البنك إلى “البنك التجارى الدولى- مصر”.

وظلت حصة البنك الأهلى المصرى تنخفض عبر عدة عروض عامة خلال السنوات المتعاقبة لتصل إلى 18.7%.

وفي عام 2006، قام كونسورتيوم بقيادة ريبلوود القابضة بالاستحواذ على حصة البنك الأهلى المصرى.

وفى يوليو 2009 قامت شركة أكتيس المتخصصة فى مجال الاستثمار المباشر بالأسواق الناشئة، بشراء حصة من أسهم البنك بلغت 9.1% لتصبح بذلك أكبر مساهم منفرد في رأسمال البنك.

فى مارس2014 ، قامت أكتيس ببيع جزء من حصتها في البنك بلغت 2.6% لمجموعة متعددة من مديري المحافظ وصناديق الاستثمار الدولية عبر البورصة المصرية .

وفى مايو من نفس العام قامت أكتيس ببيع حصتها المتبقية في رأس مال البنك والتي تبلغ 6.5% إلي شركة فيرفاكس القابضة للخدمات المالية المساهم الأكبر فى الوقت الحالى .وفقا للبيانات المتاحة على الموقع الالكترونى للبنك.

التجارى يسجل 11.8 مليار جنيه أرباحًا فى 2019

هشام عز العرب رئيس البنك

وأظهرت القوائم المالية السنوية المجمعة للبنك ارتفاع صافى أرباحه إلى 11.8 مليار جنيه خلال 2019، مقارنة مع 9.5 مليار في 2018.

وارتفعت ودائع العملاء لدى البنك التجارى الدولى إلى 304.4 مليار جنيه تقريبا بنهاية 2019 مقارنة بودائع بلغت 285.2 مليار جنيه خلال 2018.

وسجل البنك التجارى الدولى صافى ربح قدره 9.5 مليار جنيه خلال العام المنتهى ديسمبر 2018 مقابل أرباح بلغت 7.5 مليار جنيه خلال 2017.