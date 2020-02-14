محفظة الأعمال بين مصر وكوريا الجنوبية تبلغ 458 مليون دولار

كشفت وزارة التعاون الدولى أن محفظة التعاون المشترك بين مصر وكوريا الجنوبية بلغت 458 مليون دولار.

وقال بيان للوزارة إن الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، اجتمعت مع السفير يون يو تشول، سفير كوريا الجنوبية لدى القاهرة.

وأكدت وزيرة التعاون الدولى تطلع الحكومة المصرية لتعميق التعاون وتبادل الخبرات مع كوريا الجنوبية، واقامة مشروعات تنموية جديدة.

وأعرب السفير الكورى عن تطلع بلاده لزيادة التعاون الإنمائى والاقتصادى مع مصر، لتحقيق نجاحات تنموية جديدة بين البلدين، مشيرا إلى اهتمام مجتمع الأعمال الكورى بتوسيع نشاطه فى مصر مثل مصانع إل جى وسامسونج.

وناقش الجانبان، تعميق التعاون الإنمائى بين مصر وكوريا الجنوبية، فى إطار الشراكة الشاملة الموقعة بين البلدين، حيث تبلغ قيمة محفظة التعاون الحالية نحو 458 مليون دولار.

وقال البيان إن أبرز المشاريع المشتركة تشمل تطوير نظم إشارات سكة حديد نجع حمادى الأقصر بطول 118 كم، بقيمة 115 مليون دولار لتشغيل الخط بنظام إلكترونى بدلاً من اليدوى مما يقلل الحوادث الناجمة عن التحكم اليدوى لإشارات السكك الحديدية، ومشروع توريد وتصنيع 32 عربة قطار لتشغيل المرحلتين الثالثة والرابعة للخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة بقيمة 243 مليون يورو، وتطرق الجانبان إلى التعاون مع البنك الكورى للاستيراد والتصدير Korean Exim Bank أكبر مؤسسة كورية تساهم فى التمويلات الذكية للمشروعات التنموية.

وأكد الجانبان أهمية تشجيع القطاع الخاص فى البلدين على الدخول فى مشروعات تنموية مع شركاء التنمية، فى إطار تحقيق التكامل بينهما، وأشادا بقصص النجاح التى تحققها المشروعات المشتركة بين مصر وكوريا الجنوبية، مثل مشروع إنشاء مصنع لمشتقات الدم والبلازما الذى يمثل شراكة بين القطاع الخاص المصرى ونظيره الكورى.

الجدير بالذكر أن هذا اللقاء يعد الثانى للدكتورة رانيا المشاط، منذ توليها وزارة التعاون الدولى، مع مسؤولين من كوريا الجنوبية، وسبق أن التقت مع وفد رفيع المستوى من البنك الكورى للاستيراد والتصدير التابع لوزارة الاستراتيجية والمالية الكورية برئاسة هوان جون يانج المدير التنفيذى للبنك الكورى للاستيراد والتصدير، فى ختام زيارتهم لمصر لبحث مجالات التعاون خلال المرحلة المقبلة.