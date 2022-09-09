محفظة استثمارات «المهندس للتأمين» تقترب من حاجز المليار جنيه

ارتفعت محفظة استثمارات شركة المهندس للتأمين لتقترب من حاجز المليار، إذ بلغت قيمتها 970 مليون جنيه في نهاية العام المالي 2021/2022، مقابل 825 مليون جنيه، في العام المالي السابق، بزيادة تصل إلى 145 مليون جنيه، بنسبة نمو تلامس 17.6%، وكشفت الشركة عن تحقيقها أقساطا مباشرة بلغت 718 مليون جنيه، بنهاية 2021/2022، مقارنة مع 545 مليون جنيه، في العام المالي السابق 2020/2021، بزيادة تصل إلى 173 مليون جنيه، وبنسبة نمو تتجاوز 31.7%.

المهندس للتأمين تسدد 264 مليون جنيه تعويضات فى عام واحد

ووفقا للنتائج التى اعتمدها مجلس إدارة الشركة ارتفع فائض الاكتتاب بالشركة بنسبة 154.5% بنهاية 2021/2022، لتصل الي 28 مليون جنيه، مقابل 11 مليون جنيه في العام المالي السابق 2020/2021، فيما حققت 114 مليون جنيه فائض نشاط تأميني، مقارنة مع 97 مليون جنيه وبنسبة نمو 17.5% خلال فترة المقارنة.

من ناحية أخري، سددت شركة المهندس للتأمين فاتورة تعويضات، بلغت قيمتها 264 مليون جنيه لعملائها، في نهاية العام المالي 2021/2022، مقابل 260 مليون جنيه في العام المالي السابق، بنسبة ارتفاع 1.5%، فيما ارتفع صافي الأرباح ليبلغ 95 مليون جنيه ، مقابل 88 مليون جنيه، خلال عامي المقارنة وبنسبة نمو 8%.

وقفزت قيمة حقوق المساهمين لتبلغ 480 مليون جنيه، بنهاية 2021/2022 مقابل 393 مليون جنيه فى 2020/2021، بنسبة نمو 22.1%.

المحمودى: نسعى لمواكبة التطور التكنولوجى

ومن جهته كشف عاطف المحمودي، رئيس مجلس إدارة المهندس للتأمين، أن شركته تسعي لتعزيز تواجدها داخل السوق كرقم فاعل في معادلة نموها، ومعاونة الإدارة التنفيذية لتحقيق الخطط الكلية التي يتم إعتمادها في مجلس الإدارة، بما يحقق رغبات وتطلعات العملاء والمساهمين.

عاطف المحمودى رئيس مجلس إدارة المهندس للتأمين

وأضاف أن شركته تشهد تطورًا كبيرًا علي كافة المستويات بسبب الخبرات الفنية والمالية والإدارية التي تزخر بها، والتي تستهدف استثمار الفرص المتاحة لضمان استدامة النمو ومواكبة التغيرات المتسارعة تكنولوجيا وتسويقيًا.

العضو المنتدب: النتائج التى تحققت بفضل جهود العاملين بالشركة

من جانبه أكد خالد عبد الصادق، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة المنتدب، أن النتائج الإيجابية علي كافة المستويات الفنية والمالية، التي حققتها شركة المهندس للتأمين، في العام المالي 2021/2022، جاءت نتيجة توافر بعض العناصر، منها مجهود العاملين، والذين لم يبخلوا بالجهد لتحقيق هذه النتائج، إيمانا بدورهم المحوري والرئيسي، ما يُعبر عن شدة ولائهم للكيان الذي نستظل به جميعًا، إضافة الي الدعم الغير محدود من مجلس الإدارة، وأخيرًا وليس أخرًا، اسم المهندس للتأمين.

خالد عبد الصادق العضو المنتدب للشركة

وكشف عبد الصادق عن اتجاه شركة المهندس للتأمين، لزيادة رأسمالها المدفوع إلي 300 مليون جنيه، العام المالي 2022/2023، مقابل 235 مليون جنيه حاليًا، بزيادة تصل إلي 65 مليون جنيه، ممولة من الأرباح، إضافة إلي زيادة رأس المال المصدر من 300 مليون جنيه إلي مليار جنيه، خلال العام المالي الحالي أيضًا.

وأضاف أن دعم القاعدة الرأسمالية، يأتي في خطوة استباقية تستهدف خدمة التوسعات المستقبلية، إضافة إلي التوافق مع مشروع قانون التأمين الجديد، الذي من المتوقع إقراره خلال الفترة المقبلة.