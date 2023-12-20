محفظة إصدارات «التعمير للتوريق» ترتفع إلى 95 مليار جنيه

بلغت محفظة إصدارات سندات التوريق التى أدارتها أو شاركت فيها شركة التعمير للتوريق نحو 95 مليار جنيه خلال الفترة الماضية، كان آخرها المشاركة فى أكبر طرح لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بقيمة 15 مليار جنيه، وفقًا للدكتور مازن حسن رئيس مجلس الإدارة.

وأوضح حسن فى تصريحات خاصة لـ«المال» أن الشركة مستمرة فى التوسع بمجال إصدار سندات التوريق، باعتبارها باتت رائدة فى السوق، وصاحبة أكبر محفظة وإصدار.

وفى شهر نوفمبر الماضى أعلنت شركة سى آى كابيتال عن إتمام صفقة إصدار سندات توريق بقيمة 15 مليار جنيه لصالح شركة التعمير للتوريق، إذ كانت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة محيلًا ومنشئ المحفظة، ويُعد الإصدار هو ثانى أكبر صفقة إصدار سندات توريق فى تاريخ السوق المصرية.

ويأتى الإصدار على أربع شرائح، الأولى بقيمة 1.26 مليار جنيه بفترة استحقاق 12 شهرًا، والثانية بقيمة 3.93 مليار بفترة استحقاق 36 شهرًا، والثالثة بقيمة 4.822 مليار بفترة استحقاق 60 شهرًا، والرابعة 4.987 مليار بفترة استحقاق 79 شهرًا.

وحصلت الشرائح على تصنيفات ائتمانية متميزة من شركة ميريس- الشرق الأوسط للتصنيف الائتمانى وخدمة المستثمرين، إذ حصلت الشريحة الأولى على P1، وهو أعلى تصنيف ائتمانى، فيما حصلت الشريحة الثانية على تصنيفAA ، والثالثة على تصنيفAA- ، والرابعة على تصنيف A-.

وتأتى هذه الصفقة كثانى إصدار تتمه شركة سى آى كابيتال لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة خلال العام الحالى، إذ قامت الشركة، خلال يوليو من العام الحالى، بإصدار سندات توريق بقيمة إجمالية 15 مليار جنيه، وشهد كلا الإصدارين إقبالًا من كبرى البنوك العاملة فى السوق والشركات على حد سواء، مما يعكس قدرة السوق على استيعاب إصدارات الدين، وإقبال المستثمرين على الفرص الاستثمارية الواعدة فى سوق الدين المصرية.

يذكر أن كلا من شركة سى آى كابيتال وشركة الأهلى فاروس والبنك التجارى الدولى قاموا بدور المستشار المالى والمرتب والمنسق ومدير الإصدار.

وفى سياق متصل، أكد أن الشركة صرفت النظر مؤخرًا عن إضافة نشاط التصكيك فى ظل صعوبة الإجراءات التنظيمية والمالية اللازمة لذلك، وقررت الإدارة التركيز على مجال سندات التوريق فى المرحلة الراهنة، وتكثيف الجهود لاستقطاب مزيد من عملاء القطاع الخاص، رغم ارتفاع أسعار الفائدة فى السوق.

وأوضح «حسن» أن رأس المال المدفوع لشركة التعمير للتوريق يبلغ 25 مليون جنيه، ويضم هيكل المساهمين كلًا من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بحصة 80 %، والباقى مناصفة ما بين بنك التعمير والإسكان، وشركة الأولى للتمويل العقارى.

جدير بالذكر أن السوق المحلية تشهد اهتمامًا متزايدًا بإصدار سندات التوريق، فخلال الربع الأول من العام الجارى بلغت قيمة الإصدارات نحو 10.8 مليار جنيه، بحسب بيانات الهيئة العامة للرقابة المالية.

ويقصد بالتوريق إحالة أقساط حقوق مالية آجلة إلى شركات التوريق، لتصدر مقابلها سندات وطرحها فى سوق الأوراق المالية بهدف الحصول على قيمتها فور إصدارها، مما يتيح للشركات المصدرة توفير سيولة تمكنها من التوسع فى تقديم مزيد من التمويل دون انتظار مواعيد سداد الأقساط.

فى سياق متصل، أكد «حسن» أن شركته ستواصل خطتها لجذب مزيد من الإصدارات التابعة لشركات القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن لديها ملفات منتظرة لإصدار سندات لأكثر من مطور عقارى وشركة تأجير تمويلى، لكنها تنتظر إنهاء بعض الإجراءات لإتمامها بشكل نهائى.

وأكد أن الشركة حققت أرباحًا جيدة فى الفترة المنتهية من العام الجارى لتصل إلى 41 مليون جنيه مقارنة بـ 37 مليون كانت محققة فى العام الماضى، بما يعنى تجاوز المستهدفات.

وساهمت «التعمير للتوريق» فى عملية إصدار سندات توريق لشركة الأهلى للتأجير التمويلى بقيمة 900 مليون جنيه، والتى تُعتبر ثانى عملية تشارك بها «التعمير» لإحدى شركات القطاع الخاص، بعد أول صفقة لشركة «إيجى ليس» للتأجير التمويلى بقيمة 750 مليون جنيه، وتعاونت فيها مع شركة «مصر كابيتال».

ورأى «حسن» أن الارتفاعات الأخيرة فى أسعار الفائدة بالبنوك قد تؤجل خطط بعض الشركات فى إصدار سندات توريق لحين إعادة النظر من جديد فى الآلية وتكلفتها، فى حين ستواصل شركات أخرى السير فى برنامج الإصدار، بهدف حصولها على سيولة عاجلة لاستكمال تنفيذ مشروعاتها وتوسعاتها.