محطتنا عندك.. خدمة جديدة لتسهيل عملية التوظيف بالتجاري الدولي

سهير محمد دشن البنك التجارى الدولى خدمة جديدة تحت اسم "محطتنا عندك"، والتى تهدف لتسهيل الوصول إلى راغبى العمل فى البنك خارج القاهرة، ممن تنطبق عليهم شروط الوظائف المتاحة. وقال البنك خلال صفحته على الفيس بوك إنه من المقرر أن يتم الإعلان عن الوظائف المتاحة علي الموقع الالكترونى للبنك الخاص

سهير محمد



دشن البنك التجارى الدولى خدمة جديدة تحت اسم “محطتنا عندك”، والتى تهدف لتسهيل الوصول إلى راغبى العمل فى البنك خارج القاهرة، ممن تنطبق عليهم شروط الوظائف المتاحة.

وقال البنك خلال صفحته على الفيس بوك إنه من المقرر أن يتم الإعلان عن الوظائف المتاحة علي الموقع الالكترونى للبنك الخاص بالوظائف قبل السفر للمحافظة بأسبوعين.

وأوضح أنه على الراغبين في التقديم علي الوظائف المعلنة يمكنك زيارة الموقع الاليكترونى للبنك؛ حيث يتم الاتصال بالمرشح بعد استيفاء المعايير المطلوبة للوظيفة وسيحصل علي فرصة حضور امتحان واجراء مقابلات، وسيتم بعد ذلك تخصيص المرشحين المقبولين وتقديم عروض للتوظيف بناءً على توافرها، ويتم التواصل مع المتقدمين في حال قبول الطلب والوصول اليهم فى محافظتهم.

