محطة مترو الأوبرا تجملها الفنون التشكيلية بالتنسيق مع جمعية مبدعون

المال -خاصدشنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، إطلاق مشروع تجميل بعض الممرات والجدران بمحطات المترو، والذي تنفذه جمعية مبدعون تحت عنوان "تيجى نلونها".قال المهندس على الفضالى رئيس شركة مترو الأنفاق، أنه تبنى الفكرة المقدمة من جمعية مبدعون بهدف تجميل بعض الحوائط والجدران بالمحطات وبالأ



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دشنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، إطلاق مشروع تجميل بعض الممرات والجدران بمحطات المترو، والذي تنفذه جمعية مبدعون تحت عنوان “تيجى نلونها”.

قال المهندس على الفضالى رئيس شركة مترو الأنفاق، أنه تبنى الفكرة المقدمة من جمعية مبدعون بهدف تجميل بعض الحوائط والجدران بالمحطات وبالأسوار بخطوط المترو عن طريق بعض الرسومات والأعمال الفنية المقدمة من “مبدعون”.

وأشار الفضالى، إلى أن يأتي ذلك مساهمة من الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق في النهوض بالمواهب الفنية، وتأكيدا علي دور الشركة في دعم ومساندة الشباب المصري وإيمانا منا بدورهم الهام والحيوي والمحوري وطاقتهم في تنمية المجتمعات وبنائها، مؤكداً أنه سيتم حالياً تجميل بعض الممرات والجدران بمحطة مترو الأوبرا بالخط الثاني ضمن مبادرة ” تيجى نلونها “.

وأكد المهندس خالد صبره العضو المنتدب للتشغيل والصيانة، أن شركة المترو، قامت بتوفير كل احتياجات فريق العمل من مبدعون بشراء الألوان والخامات التي يحتاجها شباب الحملة عن المبادرة، وتم تكليف فريق عمل من شركة المترو من التخصصات المختلفة لإزالة اى عواقب وحل أى مشكلة تحدث أثناء العمل.

ومن جانبه قال المهندس سامى عبد التواب، مساعد رئيس شركة مترو الأنفاق، أن حملة ” تيجى نلونها ” بدأت بمحطة الأوبرا ويوجد خطة حتى تستكمل لتصل لعدد كبير من المحطات، لكى نري محطات مترو مختلفة اختلافاً تاماً عما كنا نشاهده من قبل.

وفى نفس السياق تقدمت الفنانة زينب محمد مصطفى رئيس مجلس إدارة جمعية مبدعون وحملة تيجى نلونها بكل الشكر لإدارة المترو لإزالة كافة العوائق والروتين وكذلك تقديم كافه سبل التعاون وإمداد الحملة بكافة الخامات والمستلزمات وأدوات الرسم وكذلك قيام فريق من إدارة المترو بملازمة ومرافقة أعضاء الحملة لتقديم كافة المساعدات وإزالة أي عوائق قد تعترض له الحملة، وأشارت زينب أنه تم البدء بمحطة الأوبرا كتجربة أولى ومن المتوقع تعميمها بجميع محطات المترو.

وذكرت رئيس مجلس إدارة جمعية مبدعون، أن الجمعية مشهرة من وزارة التضامن والشئون الاجتماعية منذ عام 2016 والتي أطلقت مبادرة ” تيجى نلونها ” وكانت أولى خطوات المبادرة في حي مصر الجديدة في ميدان المحكمة والخطوة الثانية بدأت بمحطة الأوبرا، وأكدت أن الجمعية تستهدف تجميل الشوارع والميادين بإبداعات الشباب الفنية في محاوله لتجميل الشوارع ونشر الجمال.

ومن جانبها قال أحمد طه عضو مؤسس بجمعية “مبدعون”، إنهم قرروا العمل على المبادرة، والتي تحث الجميع على المشاركة في تلوين مصر بكل ما فيها وتجميلها بكل الألوان التي تريح العين وتعطي طاقة إيجابية للمارة في الشوارع ومحطات المترو.

وتابع طه :” نعمل على تجميل محطات المترو بدايًة من محطة الأوبرا، بمساعدة الشباب من الذكور والأنات منذ أكثر من أسبوع من العمل المتواصل “، مضيفا أن الحملة أكملت تجميل ميدان المحكمة بمصر الجديدة، إضافة إلى بعض الأماكن التي يتم اختيارها.

وقال احمد عبد الهادي بكير المتحدث الرسمي لشركة مترو الأنفاق، أن العلاقات العامة بشركة المترو على أتم استعداد باستقبال كافة المواهب التي يمكن أن يتم عملها داخل محطات المترو مؤكداً بمساندتهم ومساعدتهم في أعمالهم.