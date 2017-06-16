محطة لتحلية المياه في مطروح بتكلفة 150 مليون جنيه

صدق علاء أبو زيد، محافظ مطروح، على إنشاء محطة تحلية مياه البحر بمدينة النجيلة، بطاقة 5 آلاف م3/ يوم، قابلة للتوسع حتي 10 آلاف م 3 / يوم، بتكلفة 150 مليون جنيه، لانتظام مياه الشرب بالمدينة، وفقا لتصريحات محمد السيد، مدير عام التخطيط والمتابعة بالمحافظة.

وأضاف السيد أن محافظ مطروح، صدق أيضا علي إنشاء خط مياه ناقل من محطة التحلية الجديدة، وربطه علي رافع مياه الشرب بمدينة النجيلة، بطول 6.5 كم بتكلفة 14 مليون جنيه.

وأشار إلى أن محافظ مطروح صدق أيضًا، علي البدء في إنشاء مأخذ بحري لمحطات تحلية مياه البحر، بمدينة السلوم بطاقة 20 ألف م 3، بتكلفة 50 مليون جنيه، لتعمل محطات التحلية بالمدينة بكامل طاقتها، خدمة لأهالي السلوم.

ومن جانبه أكد محافظ مطروح، أن قطاع مياه الشرب في المحافظة حدث به طفرة بعد ما كانت مطروح تعاني في السابق من ندرة المياه، يوجد الآن محطات تحلية بمدن مرسي مطروح، والنجيلة، وبراني، والسلوم، وخطوط مياه البحر الناقلة، ومحطة تنقية مياه الشرب بجنوب العلمين.

وأشار إلى أن تطبيق القانون علي المتعدين علي خطوط مياه الشرب، بالدفع بحملات إزالة للتعديات علي خطوط مياه الشرب الناقلة، وترعة الحمام، نتج عنها وصول منسوب مياه الشرب إلى أكثر من 90 ألف م3/ يوم، وهذه النسبة لم تحدث في تاريخ المحافظة .