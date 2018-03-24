محطة فضائية تتفاوض مع شردي على برنامج توك شو

رحاب صبحىتتفاوض محطة فضائية مع الإعلامي محمد مصطفى شردي على تقديم برنامج "توك شو"، يعرض العديد من القضايا الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، وغيرها، ومن المقرر أن ينطلق خلال الفترة القليلة المقبلة.ومن المقرر أن يلتقي "شردي" القائمين على القناة الأسبوع المقبل؛ من أجل الوقوف على التفاصيل الخ

رحاب صبحى





تتفاوض محطة فضائية مع الإعلامي محمد مصطفى شردي على تقديم برنامج “توك شو”، يعرض العديد من القضايا الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، وغيرها، ومن المقرر أن ينطلق خلال الفترة القليلة المقبلة.

ومن المقرر أن يلتقي “شردي” القائمين على القناة الأسبوع المقبل؛ من أجل الوقوف على التفاصيل الخاصة بالبرنامج والشكل النهائي الذي سيخرج به، وسيتم الكشف عن تفاصيل البرنامج، والاستقرار على خريطته النهائية، خلال الفترة المقبلة.

يذكر أن الإعلامي محمد شردي قدم موسمًا واحدًا من برنامجه السابق “يوم بيوم” مع الإعلامية ريهام السهلي، وكان يذاع على شاشة قناة “النهار اليوم”، لكنه توقف بعد عملية الدمج التي جمعت “النهار اليوم” و”سي بي سي إكسترا”، في قناة إخبارية واحدة “إكسترا نيوز”.