محطة عدلي منصور تحصل على جائزة أفضل مشروع نقل في العالم 2022

حصل مشروع “محطة عدلي منصور المركزية التبادلية العملاقة” على جائزة أفضل مشروع نقل في العالم لعام 2022 وذلك وفقا لمجلة “ENR” العالمية، حيث تمنح هذه الجائزة لأفضل المشروعات وأكثرها تأثيراً على أرض الواقع، ومدى مساهمتها الإيجابية على مستوى المجتمع والبيئة.

يذكر أن المشروع تم تنفيذه من خلال شركة المقاولون العرب احدى الشركات المصرية الوطنية المتخصصة تحت إشراف وزارة النقل ممثلة في الهيئة القومية للأنفاق.

محطة عدلي منصور

تحتوي محطة عدلي منصور على 5 وسائل نقل مختلفة

وتعد محطة عدلي منصور التبادلية العملاقة عملاً هندسياً فريداً من نوعه، حيث أقيمت على مساحة 15 فداناً وتحتوى على 5 وسائل نقل مختلفة (المحطة النهائية للخط الثالث لمترو الأنفاق وتقع على مساحة 3400 متر مربع وتربط مع ورشة العمرة الجسيمة للمترو على مساحة 65 فدانا، محطة القطار الكهربائي ”العاشر/ العاصمة الإدارية“ وتقع على مساحة 3700 متر مربع، محطة قطار سكك حديد السويس على مساحة 6200 متر مربع، محطة أتوبيسات سوبر جيت للمحافظات على مساحة 6200 متر مربع، تحتوى كذلك على مسار للأتوبيس الترددى).

وتغطي المحطة مظلة عملاقة على هيكل معدني من الحديد بمساحة 24 ألف متر مربع مغطاه بالزجاج المقاوم للعوامل الجوية والألمونيوم استخدم بها حوالي 2700 طن من المواسير الصلب وترتكز على 50 من الأعمدة الخرسانية الدائرية، ويصل ارتفاع الواجهة الزجاجية للمحطة التبادلية إلى 19 مترا، كما يوجد ساحة تبادلية داخلية تربط بين محطتي القطار الكهربائي ومترو الأنفاق بمساحة 7 آلاف متر مربع وكوبري رابط بين المحطتين بطول 21 مترا وعرض 18 مترا لتسهيل انتقال الركاب بطريقة سلسة ومباشرة من محطة الى أخرى والمجمع مزود بأحدث أنظمة المراقبة والصوتيات ومكافحة الحريق.

واستخدم في تنفيذ محطة عدلي منصور التبادلية حوالي 75 الف متر مكعب من الخرسانة المسلحة و 6700 طن حديد تسليح و3 آلاف طن من حديد قطاعات الانشاءات، وشارك في تنفيذ هذا العمل الضخم 200 مهندس و800 عامل، فيما بلغت ساعات العمل أكثر من 10.5 مليون ساعة و19 ألف ساعة عمل للمعدات، وأستغرق العمل بالمشروع 18 شهراً من العمل المتواصل.

كما تحتوي المحطة المركزية على مول تجاري مكون من دورين

كما تحتوي المحطة المركزية على مول تجاري مكون من دورين وبدروم كجراج لسيارات مستخدمى المول بمساحة 16 الف متر مربع، بالاضافة إلى مساحات خضراء بمساحة 31 ألف متر مربع وساحات إنتظار للسيارات بمساحة 11 ألف متر مربع وطرق بطول 1300 متر طولى، علاوة على شبكة من أنفاق المشاه تربط من طريق مصر الإسماعيلية إلى المحطة بإجمالى أطوال 200 متر، وقد تم عمل عدد 2 موقف سيارات بإجمالي 450 سيارة لخدمة رواد المحطة.

وتم افتتاح محطة عدلي منصور التبادلية العملاقة والمرحلتين الاولى والثانية من مشروع القطار الكهربائي LRT يوليو الماضي لتقديم أعلى مستوى من الخدمات لجمهور الركاب وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بالتوسع في انشاء وسائل النقل الجماعي الاخضر المستدام الصديق للبيئة.