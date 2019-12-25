نقل وملاحة

محطة حاويات غرب بورسعيد تستقبل أولى سفن الخدمة الجديدة NEMO

نجحت محطة حاويات غرب بورسعيد في استقبال السفينة“MSC INES” أولى سفن الخدمة الجديدة NEMO الجمعة الماضية.
أماني العزازي 2:16 ص, الأربعاء, 25 ديسمبر 19 2:16 ص, الأربعاء, 25 ديسمبر 19

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نجحت شركة بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع المشغل لرئيسي لمحطة حاويات غرب بورسعيد في استقبال السفينة“MSC INES” أولى سفن الخدمة الجديدةNEMO  الجمعة الماضية.

ويبلغ طول السفينة 348.5م وغاطسها 14.5م وحمولتها تزيد عن 107 ألف طن.

وسيقوم بتشغيلها الخط الملاحي CMA-CGM، بالشراكة مع الخط الملاحى MSC.

وتم تشغيل السفينة فى وقت قياسى بكفاءة ومعدلات عالية.

وانطلقت الخدمة في منتصف سبتمبر 2019 ويتم تشغيلها ب(14) سفينة للربط بين شمال وجنوب أوروبا والبحر المتوسط وأستراليا وسنغافورة.

وأكدت الشركة في بيان لها الثلاثاء أن الشركة لا تعتبر الخط الملاحىCMACGM  أكبر الخطوط الملاحية المتعاملة مع محطة حاويات الشركة.

واستدركت: “لكنه شريك رئيسي فى مسيرة النجاح والتعاون المثمر الذى جمع بين الخط الملاحى والشركة على مدار الأعوام الماضية”.

وتوقعت  الشركة أن تكون هذه الخدمة بداية انطلاقة تهدف إلى رفع الطاقة الإنتاجية لمحطة حاويات الشركة واستكمالاً لنهج الشركة فى مواكبة المنافسة الشرسة بين محطات تداول الحاويات بالمنطقة.

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بقلم أماني العزازي

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