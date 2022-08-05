محطة حاويات غرب بورسعيد تدعم أسطول معداتها بثلاثة أوناش ساحة عملاقة

استقبلت محطة حاويات غرب بورسعيد عدد (3) أوناش ساحة عملاقة Rubber Tyred Gantry Crane تم تصنيعها بشركة ZPMC لصناعة المعدات الثقيلة بتكلفة استثمارية بلغت 4 ملايين و 418 ألف دولار، طبقا للخطة الاستثمارية للعام المالى 2021/2022.

وسوف تدخل الأوناش الجديدة الخدمة مباشرة حيث إنها وصلت كاملة التجهيز Fully Erected بحمولة 40 طن لكل ونش Maximum Stable وبارتفاع تحت الاسبريدر 18.30م (5+1 High Cube) وعرض26.5م (7 رصة بخلاف الشاحنة)، حيث تم ضمها لأسطول الشركة ليصل إجمالى عدد أوناش الساحة العملاقة العاملة بالمحطة) 34( (RTG) Rubber Tyred Gantry Crane لرفع طاقة المحطة الإنتاجية، ودعم منظومة التداول.

جاءت هذه الخطوة تتويجًا لمنظومة التطوير وتحديث المعدات التى تبنتها إدارة شركة بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع بعد عملية التطوير الشاملة التى تم إجراءها خلال الأعوام السابقة.

هذا وتمضى الشركة قدما فى مسيرة التطوير والإنجازات في سبيل رفع شأن الشركة في السوق الملاحية، آملين في المزيد من التقدم والتطور لهذا الصرح العظيم.