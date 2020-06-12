محطة حاويات شرق بورسعيد : تلقينا طلبات بعودة الخطوط الملاحية التى انسحبت للموانئ المنافسة قبل سنوات

كشف لارس كريسنسن، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة قناة السويس للحاويات، المشغل الرئيسي لمحطة حاويات شرق بورسعيد عن عودة قريبة للخطوط الملاحية التى غادرت الميناء منذ خمس سنوات اعتراضا على قرارات رفع رسوم الخدمات بالموانئ المصرية وخاصه ميناء شرق…

كشف لارس كريسنسن، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة قناة السويس للحاويات، المشغل الرئيسي لمحطة حاويات شرق بورسعيد عن عودة قريبة للخطوط الملاحية التى غادرت الميناء منذ خمس سنوات اعتراضا على قرارات رفع رسوم الخدمات بالموانئ المصرية وخاصه ميناء شرق بورسعيد.



وقال إن 16 خطا ملاحيا كانت تتعامل مع المحطة وغادرت أكثرهم بسبب الرسوم فيما تتلقي الشركة حاليا طلبات بعودتها مرة أخرى للميناء.

ولفت إلى أن اتفاقية الشركة مع الهيئة الاقتصادية والحكومة المصرية بمنح العديد من الحوافز فى الرسوم، بالإضافة إلى افتتاح الأنفاق التى تصل بين الشرق والغرب تسبب فى استعادة المحطة لوضعيتها فى نشاط الصادر والوارد متوقعا ارتفاع المعدلات مع عودة الخطوط الملاحية حيث إن السفن تجمع على متنها بين الترانزيت والبضائع وزيادة الصادر والوارد يرتبط بزيادة معدلات نشاط الترانزيت.

من ناحيته، اكد هانى النادي مدير قطاع العلاقات العامه والحكومية بالشركه انه من ضمن اشتراطات الخطوط الملاحيه الراغبه فى العوده للميناء استكمال الحكومه لاعمال البنيه التحتيه الاساسية واستمرار عمل انفاق بورسعيد على مدار 24 ساعة.

وأكد النادي أن من أبرز ثمار تشغيل الأنفاق عودة نشاط الصادر والوارد بمعدلات غير مسبوقة وتوقع تحقيق 2.3 مليون حاوية مكافئة بنهاية العام الحالى.

وقال النادي من خلال لقاء صحفى عبر تطبيق زوم اليوم الخميس إن مؤشرات تداول الحاويات بمحطة الشركة خلال يناير وحتى مايو 2020، تؤكد أن المحطة على الطريق الصحيح لاستعادة تنافسيتها على مستوي العالم، مشيرا إلى أن الشركة شهدت اعلى معدلات تداول للحاويات خلال يناير المنقضي بإجمالى 207 ألف حاوية وهو معدل لم تحققه الشركه منذ تأسيسها قبل 16 عاما.

ولفت الى انه تلك المعدلات التى حققتها محطة حاويات شرق بورسعيد تدفع بها لتتصدر محطات ميرسك بموانى العالم مشيرا ان نسبة الزياده فى حجم التداول من يناير وحتى مايو 2020 مقارنة بنفس الفتره العام الماضي بلغت 31% وهو مايؤكد ثقة مجموعة ميرسك العالمية فى مناخ الاستثمار فى مصر