محطة ترانس مصر بميناء الاسكندرية تُقر ضوابط جديدة على دخول الشاحنات لعدم إحداث تكدس

تستهدف محطة تحيا مصر بميناء الاسكندرية ” ترانس مصر ” العمل على تقليل التكدس بها من الشاحنات، وذلك عبر تعليمات جديدة تم تنفيذها مؤخرا.

وحسب الضوابط الجديدة التي أصدرتها الشركة على الوكلاء وشركات النقل، فقد أكدت على أن تلك الغرامات والضوابط تم بدء تنفيذها خلال منتصف سبتمبر الماضي، والتي تستهدف تطوير منظومة العمل داخل هيئة ميناء الإسكندرية وإستكمالا لنظام التسجيل الالكتروني المسبق لدخول وخروج الشاحنات باستخدام المنظومة الخاصة بمحطة ترانس مصر.

وأشارت الشركة إلى أن تلك الضوابط تساهم في تسيير اجراءات الشاحنات، كما ينظم العمل الداخلي لهيئة ميناء الاسكندرية ومحطة ترانس مصر، لذا تم وجوب الزام الشاحنات في العبور فقط من البوابة رقم 27 والتي تعمل على مدار الساعة يوميا والحصول على برنت البيانات الخاص بالشاحنة المسجلة من الوكلاء وشركات النقل على المنظومة.

وفي حال عدم التسجيل يتم الانتظار في الساحة المخصصة للبوابة رقم 27 لحين التسجيل حتى يتسنى للشركة انهاء الاجراءات وتفاديا لتوقيع غرامات من طرف المحطة على الشاحنات التي تتعمد احداث التكدس المروري، وذلك بالتواجد داخل الدائرة الجمركية دون اتباع التعليمات وطبقا للوائح المنظمة للعمل في محطة ترانس مصر.

وأشارت الشركة إلى أنه يجب تقديم برنت التسجيل المطبوع بالبوابة رقم 27 لأفراد أمن محطة ترانس مصر، كما انه في حال وصول الشاحنة محطة ترانس مصر بدون برنت التسجيل سيتم منع دخول الشاحنة لحين احضرا البرنت مع توقيع غرامة 500 جنيه لاعادة تسجيل الشاحنة.

كما انه مع تكرار وصول نفس الشاحنة بدون برنت التسجيل سيتم حجب سماحية تسجيل تلك الشاحنة لمدة شهر وغرامة 2000 جنيه.

كما أن انتظار الشاحنة على مدخل المحطة دون وجود اخطار بالعمل لدى الشركة سيتم حجب سماحية تسجيل الشاحنة

نهائيا، كما انه مع ربط عمليتي تفريغ أو شحن لنفس الشاحنة في زيارة واحدة لتقليل زمن التداول.

وأكدت الشركة على أنه مع عدم التزام السائق لتعليمات أفراد الأمن سيتم وقف السائق نهائيا مع التأكيد على عدم وجود مساعد للسائق داخل المحطة، وفي حال وجود شكوى يتم التواصل مع مدير مكتب الدخول داخل المحطة بميعاد مسبق .

وخلال سبتمبر الماضي، استقبلت محطة تحيا مصر متعددة الأغراض رصيف ( 55-62 ) بميناء الإسكندرية السفينة PANAGIA KANALA )) على رصيفها الجنوبى كأول سفينة بضائع عامة تستقبلها المحطة منذ بدأ تشغيلها تجريبيا فبراير الماضي وافتتاحها رئاسيا يونيو الماضي، و تبلغ الحمولة الكلية للسفينة حوالى ( 56) ألف طن و يبلغ طولها ( 190 ) متر و غاطسها (11.2 ) متر.

وتم تفريغ أكثر من 680 طن من المواسير مع على ظهر السفينة الى سيارات العميل بواسطة أوناش السفينة مع إتباع كافة إجراءات السلامة و الصحة المهنية و تحت إشراف طاقم عمل المحطة بكل من إدارتي التشغيل و الصيانة الذى تم تعيينه وفقا لأعلى معايير الأختيار و تدريبه على اعلى مستوى لتحقيق أقصى جاهزية للتشغيل وتحقيق أفضل المعدلات العالمية في الأداء.

ويأتي استقبال السفينة (PANAGIA KANALA) على رصيف المحطة ضمن عمليات التوسع في الخطة التسويقية للمحطة منذ إفتتاحها ، حيث تكثف كلا من إدارتي التشغيل و التسويق بالمحطة جهودها لجذب أكبر الخطوط الملاحية العالمية و بحث سبل التعاون المشترك معها مما سيساهم في تحقيق أحجام تداول تصاعدية للحاويات وبالتالي زياده معدلات الإيرادات ، الاستغلال الامثل لرصيف المحطة و المعدات ذو الكفاءة العالية مما يساهم فى جذب المزيد من الخطوط الملاحية العملاقة.