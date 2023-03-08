محطة تحيا مصر بميناء الإسكندرية تستقبل أول سفينة للحبوب

علمت “المال” أن محطة تحيا مصر استقبلت، اليوم الأربعاء، أول شحنة من الصب الجاف، وذلك بعد استقبالها سفن حاويات تابعة للخط الملاحي الفرنسي “CMA-CMA” مشغّل نشاط الحاويات بالمحطة. وأكدت مصادر، لـ”المال”، أن المحطة استقبلت السفينة (KRISTINA P)، والتي تُعدّ إحدى سفن الصب الجاف، التي تم بناؤها في عام 1995 (منذ 28 عامًا) وتُبحر تحت علم بنما.

وتبلغ قدرة السفينة الاستيعابية 43176 طنًّا من الوزن الساكن، وتبلغ مساحتها الحالية 11.4 متر، كما يبلغ طولها الإجمالي 185.06 متر، وعرضها 30.5 متر.

وأكدت المصادر أن السفينة دخلت محطة تحيا مصر لتفريغ قرابة 17 ألف طن من القمح، والذي تم استيراده من روسيا، وذلك لصالح شركة ميدسوفتس للشحن والتفريغ.

يُذكر أن ميناء الإسكندرية شهدت افتتاح الفريق كامل الوزير، وزير النقل، يرافقه كل من اللواء رضا إسماعيل رئيس قطاع النقل البحرى، واللواء بحرى نهاد شاهين رئيس هيئة ميناء الإسكندرية،

واللواء بحرى عبد القادر درويش رئيس مجلس إدارة شركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض، ورؤساء الجهات المساهمة بزيارة تفقدية لمحطة تحيا مصر متعددة الأغراض على رصيف (55-62 ) بميناء الإسكندرية؛ وذلك لمتابعة التشغيل التجريبي للمحطة.

بدأت الجولة بتفقُّد الوزير للمحطة، حيث تضمنت الجولة استقبال السفينة “CMA CGM THAMES التابعة للخط الملاحى (CMA CGM) على رصيف المحطة والمحمّلة بعدد حوالي 10000 حاوية، حيث يبلغ طول السفينة (300) متر ووزنها (95263) طنًّا.

وأكد الفريق مهندس كامل الوزير أن المحطة تعتبر من أهم المشروعات التي تنفذها الوزارة فى مجال النقل البحري، حيث تشتمل المحطة على ساحات تداول تبلغ نصف مليون متر مربع،

وتنقسم إلى 3 محطات تداول (حاويات- بضائع عامة- سيارات)، وقادرة على تداول من 12 إلى 15 مليون طن بضائع سنويًّا، واستقبال من 6 إلى 7 سفن ذات حمولات كبيرة فى الوقت نفسه،

كما أن أطوال أرصفة المحطة تقدر بحوالي 2450 مترًا طوليًّا، مما يؤهل المحطة لاستقبال السفن ذات الحمولات الكبيرة حيث إن أقصى عمق يصل إلى 17.50 متر.

كما أضاف أنها تُعدّ أحد الروافد الرئيسية للمحطة اللوجستية التي تم إنشاؤها خلف الميناء، مما يسهم في رفع تصنيف ميناء الإسكندرية، مضيفًا أنه من المنتظر أن تعمل بها أياد عاملة مصرية بنسبة تزيد على 95%، والذى بدوره يوفر حوالي 1500 وظيفة عمل مباشرة، و2000 فرصة عمل غير مباشرة.