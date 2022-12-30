محطة الصب السائل بميناء غرب بورسعيد تستقبل 6 آلاف طن إيثيلين

استقبل رصيف عباس بميناء غرب بورسعيد السفينة “STOLT MAGNESIUM” القادمة من الكويت بحمولة 17139 طن وذلك لتفريغ 6 آلاف طن من مادة الإيثلين لصالح محطة الصب السائل لشركة نيوهورايزون تانك ترمينال ، وتعتبر هذه السفينة الرابعة التى تتراكى على رصيف عباس بعد انتهاء المرحلة الأولى من تطويره ليكون جاهزا لاستقبال السفن العملاقة. وسوف تغادر السفينة الميناء فور انتهاء عمليات التفريغ إلى تركيا.



كما استقبل الميناء السفينة” IPEK S” وذلك لشحن 5725 طن صودا كاوية إلى تركيا.

وذكر بيان أصدرته المنطقه الاقتصادية لقناة السويس تواصل تصدير خام الكلنكر إلى الأسواق الخارجية وخاصة أفريقيا عبر أرصفة ميناء شرق بورسعيد الجديدة ، إذ تعتبر الدول الأفريقية المستورد الأول لخام الكلنكر فقد استقبلت السفينة “VAN LEOPARA” القادمة من قبرص بحمولة كلية بلغت 34811 طنا؛ إذ تتم عمليات الشحن، وتحميل 52 ألف طن من خام الكلنكر وسوف تستكمل السفينة رحلتها فور انتهاء عمليات الشحن إلى كوت ديفوار .

وقد اتخذت إدارة الميناء جميع الإجراءات الخاصة بدخول السفن تمهيدا لبدء عمليات الشحن والتفريغ على الأرصفة.