كشفت بيانات روسية، عن أن حجم الطاقة الكهربائية التي تم توليدها من قبل مجموعات الطاقة في جميع المحطات النووية العاملة والبالغ عددها 11 محطة في روسيا – تجاوز 206 مليارات كيلووات ساعة منذ بداية عام 2023.

يذكر أن تلك المحطات العاملة هي محطات تابعة لفروع لشركة روس إنيرجو آتوم، قسم الطاقة الكهربائية التابع لشركة روساتوم الحكومية).

وساهمت تلك الطاقات الكهربائية المولدة في منع انبعاث الغازات الدفيئة في الغلاف الجوي بمقدار حوالي 100 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون، وهو ما يعادل تقريبًا انبعاث ثاني أكسيد الكربون من صناعة التعدين بأكملها لمدة عام أو بمدينة موسكو بأكملها لمدة عامين.

ويبلغ الفائض في خطة الهيئة الفيدرالية لمكافحة الاحتكار الروسية من بداية عام 2023 ما يقرب من 2% وعامل استغلال الاستطاعة الاسمية83.3% كما تنتج محطات الطاقة النووية الروسية حالياً حوالي 20% من إجمالي توليد الكهرباء في البلاد.

وتوفر شركة روساتوم الحكومية حوالي 20% من إجمالي الكهرباء المنتجة في البلاد ، وهي أكبر منتج للطاقة الكهربائية منخفضة الكربون في روسيا، علماً أن وكالة التصنيف Expert RA منحت شركة روساتوم هذا العام تصنيف ESG-II (b)، والذي يتوافق مع مستوى عالٍ جدًا من الامتثال للمصالح في مجال التنمية المستدامة عند اتخاذ القرارات الرئيسية (المنطقة الخضراء).