محطات الطاقة النووية الروسية تجاوزت خطة الدولة لإنتاج الكهرباء بأكثر من 2%

أعلنت شركة روساتوم الحكومية الروسية، أن المحطات النووية قامت في الفترة من يناير 2023 حتي نوفمبر 2023 في منع الانبعاثات في الغلاف الجوي بما يزيد عن 96.5 مليون طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون.

وقالت روساتوم في بيان لها إنه على مدى الأشهر الـ11 من عام 2023، قامت محطات الطاقة النووية الروسية ( أفرع مجموعة “روس إنيرجوآتوم”، التابع لشركة روساتوم) بتوليد أكثر من 197 مليار كيلووات ساعة من الكهرباء أو 102.04% من مهمة الموازنة للهيئة الفيدرالية لمكافحة الاحتكار، وبذلك تم توليد حوالي 4 مليارات كيلووات\ساعة زيادة عن الخطة منذ بداية العام الحالي.

وتم إتاحة وتشغيل جميع محطات الطاقة النووية الروسية خلال هذه الفترة من منع انبعاثات الغازات الدفيئة في الغلاف الجوي بما يزيد عن 96.5 مليون طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون.

وأوضحت روساتوم أنه خلال مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ COP28 الأخير، تم اعتبار إنتاج الطاقة النووية على إنها وسيلة لتحقيق تخفيض جذري وسريع ومستدام في انبعاثات الغازات الدفيئة.

وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها إدراج الطاقة النووية رسميًا كأحد الحلول لتغير المناخ في اتفاقية مؤتمر الأطراف، كما انضمت روساتوم الحكومية، بدعوة من الجمعية النووية العالمية، إلى إعلان شركات الصناعة النووية (Net Zero Nuclear Industry Pledge)، وهي مبادرة مبتكرة تهدف لمضاعفة قيمة الاستطاعة النووية في العالم ثلاث أضعاف بحلول عام 2050.

وتسلط هذه الوثيقة، التي أطلقها رواد الصناعة النووية، الضوء على الدور الرئيسي الذي تلعبه الصناعة النووية في توفير الطاقة الكهربائية النظيفة ومنخفضة الكربون ومكافحة تغير المناخ.