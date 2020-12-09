محطات البنزين تختفى من اليابان بحلول 2030 لمنع بيع السيارات بالوقود التقليدى

تهدف حكومة اليابان إلى استبدال محطات البنزين بشبكات لشحن البطاريات الكهربائية و خلايا الهيدروجين الصديقة للبيئة للحد من العوادم.

أعلن يوريكو كويكى محافظ عاصمة اليابان طوكيو أن الحكومة تخطط لوقف محطات البنزين وإنهاء بيع السيارات التى تعمل بالوقود التقليدى مثل البنزين والسولار بحلول عام 2030 مع تشجيع الشركات المصنعة للسيارات في اليابان للعمل بنشاط في مجال تطوير المحركات الكهربائية والتى تعمل بخلايا الهيدروجين والسيارات الهجين لتنفيذ سياسة الدولة بعد إعلان رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجي عن نية اليابان خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري إلى الصفر بحلول عام 2050.

وذكرت وكالة رويترز أن محطات البنزين ستختفى من اليابان بعد منع بيع أى سيارات جديدة تعمل بالبنزين بحلول منتصف الثلاثينات.

وتهدف حكومة طوكيو إلى استبدال محطات البنزين بشبكات لشحن البطاريات الكهربائية و خلايا الهيدروجين الصديقة للبيئة للحد من العوادم. محطة بنزين فى اليابان ستختفى بعد 2030

وتسعى حكومة اليابان إلى تسريع إزالة الكربون في صناعة السيارات والقضاء على الانبعاثات والعوادم الكربونية في غضون 30 سنة.

تخطط حكومة اليابان للعمل بجدية أكبر للترويج للسيارات الكهربائية والهجينة

وتخطط حكومة اليابان للعمل بجدية أكبر للترويج للمركبات الكهربائية والهجينة، التي يتمتع صانعو السيارات اليابانيون بالقوة والكفاءة فيها.

وستعقد وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية قريباً اجتماعاً مع خبراء وممثلين بشركات صناعة السيارات لتنفيذ سياسة منع استخدام مركبات البنزين.

وتدرس حكومة اليابان تحديد الهدف الجديد في خطة عمل حياد الكربون التي تأمل في وضعها بحلول نهاية هذا العام.

وضعت اليابان هدفًا يتمثل بزيادة حصة السيارات الصديقة للبيئة، مثل السيارات الهجينة والكهربائية وخلايا الهيدروجين، إلى 50-70% بحلول عام 2030.

ومع ذلك فإن هدف حكومة طوكيو أقل طموحًا من أهداف دول أخرى، كبريطانيا، والتي تهدف لحظر سيارات البنزين قبل 2030.

وكانت السيارات مسؤولة عن 16% من الانبعاثات الكربونية في اليابان في عام 2018 وتخطط لخفض النسبة بشكل كبير حتى 2030.

واستجابت شركات السيارات اليابانية فأعلنت تويوتا أكبر شركة فى اليابان والعالم نيتها توفير فئة كهربائية من كل سيارة.

وأعلنت أيضا شركة نيسان نيتها رفع نسبة المبيعات من السيارات الكهربائية والهجينة بنسبة 30% إلى 60% خلال العامين القادمين.

ومن المنتظر أن تعلن اليابان عن خطة مفصلة لهذا التحول، ويبدو أنهم لا يخططون لمنع السيارات الهجينة في وقت قريب.

وأكدت وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية على منع بيع سيارات الوقود التقليدى بعد 10 إلى 20 سنة قادمة كحد أقصى.

وذكرت وكالة “كيودو” اليابانية أن جميع السيارات الجديدة المسموح بيعها يجب أن يكون لها محرك هجين أو كهربائي أو هيدروجيني.