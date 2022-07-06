محضر جلسات الفيدرالي : اتفاق على رفع الفائدة الأمريكية بشكل كبير وسط توقعات بتفاقم التضخم

اتفق مسئولو البنك المركزي الأمريكي على دعم رفع الفائدة بشكل كبير وإعادة التأكيد على نيته ضبط الأسعار، بحسب محضر جلسات اجتماع يومي 14 و 15 الماضي.

وجاء هذا الموقف استنادا إلى تدهور وضع التضخم وتزايد المخاوف بخصوص فقدان الثقة في قدرة الاحتياطي الفيدرالي على تحسين الأوضاع.

ونص محضر الجلسات على أن المشاركين قد اتفقوا على تدهور توقعات التضخم على الأجل القريب منذ اجتماع شهر مايو الماضي.

وهو ما يبرر، بحسب المحضر، تمرير زيادة بنسبة 0.75% والتحرك صوب تشديد السياسة النقدية.

وأشار محضر جلسات الاجتماع الذي نشر اليوم الأربعاء إلى أن الكثير من المشاركين رصدوا خطر دعم التضخم المرتفع إذا بدأ الناس يتشككون في جدية مجلس السوق الفيدرالية المفتوحة بخصوص تعديل موقف السياسة النقدية.

وذلك بالنظر إلى استمرار تضرر الأسر من ارتفاع أسعار الغذاء والغاز وعدم ورود إشارات على أن الاحتياطي الفيدرالي لم يتخذ إجراءات بغرض وقف ارتفاع التضخم الذي سجل أكبر صعود له خلال أربعين عاما.

وشملت نتيجة الاجتماع الاتفاق على رفع الفائدة بنسبة 0.75% للمرة الأولى منذ عام 1994، مع الوعد بتمرير المزيد من الزيادات.

وأشار المشاركون إلى أن تمرير زيادة تترواح بين 50 و 75 نقطة أساس ستكون ملائمة خلال اجتماع السياسات المقرر انعقاده في وقت متأخر من الشهر الجاري.