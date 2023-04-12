محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي يرجح انزلاق الاقتصاد الأمريكي إلى الركود

من المرجح أن تؤدي تداعيات أزمة البنوك الأمريكية إلى دفع الاقتصاد نحو الركود ‏خلال العام الجاري، هذا ما أظهره محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الصادر ‏اليوم الأربعاء.، بحسب وكالة سي إن بي سي.



وتضمن محضر اجتماع مارس الماضي مناقشات بين أعضاء الفدرالي حول ‏التداعيات المحتملة لانهيار بنك سيليكون فالي وما تبعه من الاضطرابات في القطاع ‏المالي التي بدأت في أوائل مارس.‏

أداء الاقتصاد الأمريكي



‏”نظرًا لتقييمهم للآثار الاقتصادية المحتملة للتطورات الأخيرة في القطاع ‏المصرفي، فإن توقعات مسؤولي الفدرالي في اجتماع الشهر الماضي تضمنت ‏ركودًا معتدلًا يبدأ في وقت لاحق من هذا العام، مع انتعاش خلال العامين التاليين”.‏



وأشارت التوقعات التي أعقبت الاجتماع إلى أن مسؤولي الاحتياطي الفدرالي ‏يتوقعون نمو الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي بنسبة 0.4٪ فقط لعام 2023.‏



كان اجتماع الفيدرالي السابق قد أسفر عن زيادة الفائدة بمقدار 0.25 نقطة أساس، ‏وهي الزيادة التاسعة على التوالي لتصل إلى النطاق بين 4.75٪ و 5٪، وهو أعلى ‏مستوى للفائدة منذ أواخر عام 2007.‏



وجاء في محضر الاجتماع: “انعكاساً لتأثيرات التشدد في سوق العمل والإنتاج، ‏كان من المتوقع أن يتباطأ التضخم الأساسي بشكل حاد العام المقبل”.‏



وأضاف: “حتى مع الإجراءات المتخذة، أدرك الأعضاء أن هناك قدراً كبيراً من ‏عدم اليقين بشأن كيفية تطور هذه الظروف”.‏