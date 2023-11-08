محصول الحبوب في روسيا يسجل 147 مليون طن العام الجاري

قالت النائبة الأولى لوزير الزراعة الروسي أوكسانا لوت إن محصول الحبوب في روسيا بلغ في العام الجاري 147 مليون طن، مع الأخذ في الاعتبار المحصول في المناطق الروسية الجديدة، بحسب قناة روسيا اليوم.

وقالت لوت في الجلسة العامة للأسبوع الزراعي السيبيري المنعقد بمدينة نوفوسيبيرسك الروسية، اليوم الأربعاء: “في العام الجاري… مع الأخذ في عين الاعتبار المحصول في المناطق الجديدة قمنا بجمع 147 مليون طن من الحبوب”.

وقالت وزارة الزراعة الروسية في نهاية أغسطس الماضي إن إجمالي محصول الحبوب في روسيا بلغ أكثر من 105 ملايين طن.

وكانت صحيفة “لو فيجارو” الفرنسية، أكدت أن روسيا مستمرة في احتلال مكانة رائدة في سوق الحبوب على الرغم من مشاكل الشحن في البحر الأسود.

وقالت الصحيفة فى أغسطس الماضى: “مع محصول القمح الكبير بشكل استثنائي للعام الثاني على التوالي (بعد الرقم القياسي المسجل في العام الماضي)، فإن التوقعات بالنسبة لروسيا مشرقة للغاية. وستستمر روسيا في الهيمنة على سوق الحبوب في الفترة 2023-2024، على الرغم من حالة عدم اليقين على خلفية المخاطر التي تهدد سفن الشحن في البحر الأسود”.

وأشارت الصحيفة إلى كلمات كبير محللي السوق الزراعية Agritel. الذي يعتبر أن الهيمنة الروسية “إجبارية ببساطة” في ظل ظروف عدم الاستقرار العالمي للعرض والطلب.