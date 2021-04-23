«محشوة داخل رمان».. السعودية تضبط نحو 2.5 مليون قرص مخدر بشحنة فواكه قادمة من لبنان (فيديو)

أحبطت المديرية العامة لمكافحة المخدرات في المملكة العربية السعودية، محاولة تهريب 2,466,563 قرص إمفيتامين مخدر، مخفية داخل شحنة فاكهة الرمان قادمة من لبنان، بالتنسيق مع الهيئة العامة للجمارك، بميناء الملك عبد العزيز بالدمام، نقلا عن وكالة الانباء السعودية.

وأوضحت أنه تم القبض على المتورطين في محاولة تهريبها بمحافظة حفر الباطن، وهم (5) متهمين، منهم (4) مواطنين، ونازح.

وأكد أنه تم إيقاف المقبوض عليهم، واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية كافة، وإحالتهم للنيابة العامة.

#مكافحة_المخدرات تحبط محاولة تهريب (2,466,563) قرص إمفيتامين مخدر، وتضبطها، بالتنسيق مع الجمارك السعودية @SaudiCustoms ، مخفية داخل شحنة فاكهة رمان قادمة من لبنان. #الحرب_على_المخدرات pic.twitter.com/o7NgQZ0Xrq — وزارة الداخلية (@MOISaudiArabia) April 23, 2021

على وجه آخر، ردت ثلاث وزارات لبنانية، على القرار السعودي القاضي بمنع دخول الخضروات والفواكه اللبنانية للبلاد، أو العبور من خلال أراضيها، ابتداء من الأحد، حسبما ذكرت سكاي نيوز.

وأعلنت السعودية منع دخول إرساليات الخضروات والفواكه اللبنانية إليها أو العبور من خلال أراضيها، بعدما تمكنت الجمارك السعودية من إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من حبوب الكبتاجون، بلغت أكثر (5.3) ملايين حبة، مخفية داخل شحنة فاكهة رمان قادمة من لبنان.

وردا على الإعلان، قالت وزارة الخارجية والمغتربين في لبنان إنها تلقت القرار السعودي، وقد قام الوزير شربل وهبة بنقل الموضوع إلى كبار المسئولين.

وأضافت: “يهم الوزارة أن تؤكد أن تهريب المخدرات في حاويات أو شاحنات محملة بالفواكه والخضار من لبنان إلى الخارج عمل يعاقب عليه القانون اللبناني، وتؤكد أن تهريب المخدرات وشحنها يضر بالاقتصاد وبالمزارع اللبناني وبسمعة لبنان”.

وتابعت: “على السلطات اللبنانية العمل بأقصى الجهود لضبط كل عمليات التهريب عبر تكثيف نشاط الأجهزة الأمنية والجمارك على المعابر الحدودية في ضوء القوانين اللبنانية التي تجرم الاتجار وتهريب وتعاطي المخدرات، لقمع هذه الآفة وتفشيها ولمنع الإضرار بالمواطنين الأبرياء وبالمزارعين والصناعيين وبالاقتصاد اللبناني”.