محسن عادل رئيسًا تنفيذياً لهيئة الاستثمار

المال ـ خاص:أكدت سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، أن قرار مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، باختيار محسن عادل، رئيسا تنفيذيا للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لمدة عام، فى إطار الدفع بالقيادات الشابة، فى مختلف القطاعات التابعة للوزارة، منها الهيئة العامة للاستثمار، ويتولى محمد عبد الو

المال ـ خاص:

أكدت سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، أن قرار مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، باختيار محسن عادل، رئيسا تنفيذيا للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لمدة عام، فى إطار الدفع بالقيادات الشابة، فى مختلف القطاعات التابعة للوزارة، منها الهيئة العامة للاستثمار، ويتولى محمد عبد الوهاب، وعلا القبرصى، نائبى للرئيس التنفيذى للهيئة وهما من الكوادر الشابة.

ذكرت الوزيرة، أن القرار يتزامن مع قرار رئيس مجلس الوزراء، بإعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة، وتنفيذ برنامج الحكومة الاقتصادى، وتوجيهات مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء بدفع معدلات الأداء فى مختلف القطاعات، والتوجه الذى تعمل عليه الوزارة.

أوضحت الوزيرة، أن قرار رئيس الوزراء، بإعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، يأتى فى إطار برنامج الحكومة الجديدة، وتوجيهاته بتكثيف الجهود التى تبذل لتشجيع وجذب الاستثمار المحلى والعربى والأجنبى، ولتعزيز حوكمة الشركات والإفصاحات المرتبطة بها، فضلاً عن تهيئة الإطار القانونى، لتوفير بعض المجالات ذات الارتباط بتشجيع وجذب الاستثمارات، لا سيما فى المجالات الصناعية والإسكان والاتصالات.

أشارت إلى أن مجلس إدارة الهيئة تعمل على تنفيذ خطة الهيئة الفترة المقبلة، فى الترويج للفرص الاستثمارية التى تتضمنها خريطة مصر الاستثمارية، فى إطار التعاون بين وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، وباقى الوزارات، والتوسع فى المناطق الحرة والاستثمارية فى محافظات مصر.

أوضح محسن عادل، الرئيس التنفيذى الجديد للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن الحكومة تسعى لتحسين بيئة ممارسة الأعمال لجذب استثمارات القطاع الخاص لتحقيق معدلات النموالمستهدفة وزيادة حجم الاستثمارات، موضحا أن الفترة الماضية شهدت تحولات هيكيلة على المستوى الاقتصادى وقادت فيها وزارة الاستثمار والتعاون الدولى حزمه من التعديلات التشريعية وتهيئة قوية للبنية الأساسية للاستثمار فى مصر.

ذكر أن جهود مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة السابق، والعاملين بها، ما أدت إلى تجربة النجاح الحالية، والبناء عليها لتحقيق نموأكبر للاستثمارات، وتشجيع المستثمرين.

أكد محمد عبد الوهاب، نائب الرئيس التنفيذى للهيئة، أن الهيئة ستعمل خلال المرحلة المقبلة، على استكمال خطة الاصلاح الادارى والمؤسسى واستكمال تطوير المناطق الحرة الحالية وافتتاح عدد من المناطق الحرة والاستثمارية الجديدة، وفروع جديدة لمركز خدمات المستثمرين بالمحافظات، مواصلة العمل على إزالة المعوقات التى تواجه المستثمرين.

شغل محسن عادل، مؤخرا منصب نائب رئيس البورصة المصرية من يوليو2017، وعضومجلس إدارة صندوق حماية المستثمر، وممثل البورصة المصرية فى اتحاد البورصات العربية، كما أنه شغل سابقا عضوية مجلس إدارة البورصة المصرية السابق للدورة 2013-2017، وعضواللجنة الاستشارية لسوق المال التابعة لمجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية للدورة 2013-2017، ونائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، وامتدت خبرته فى المجال الاقتصادى لما يقرب من 20 عاما، منها العضوالمنتدب لإحدى شركات صناديق الاستثمار، ويشغل عضويه مجلس إدارة معهد الخدمات المالية المصرى للدورة 2013-2017.

كان عادل عضوا فى لجنه تعديل قانون الشركات رقم 159 لعام 1981، وعضوا بلجنة إعداد اللائحة التنفيذية للقانون، وشارك فى إعداد قانون الاستثمار الجديد، وكان العضوالمشارك فى إعداد قانون الإفلاس، والمستشار المالى السابق للمركز االمصرى للدرسات الاقتصادية، وعضو المجلس التخصصى للتنمية الاقتصادية التابع لرئاسة الجمهورية.

يذكر، أن قرار رئيس الوزراء، بإعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة جاء برئاسة الوزير المختص بشؤون الاستثمار وعضوية كل من الرئيس التنفيذى للهيئة ونوابه، وينص القرار على أن يضم إلى عضوية المجلس من ممثلى الجهات والأجهزة ذات الصلة كل من اللواء خالد محمد عارف إبراهيم، رئيس فرع إعداد الدولة للحرب بهيئة عمليات القوات المسلحة، محمد محمود أحمد الأتربى، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، محمد طارق زكريا محمد توفيق، وكيل اتحاد الصناعات المصرية.

كما يتضمن القرار أن يضم إلى عضوية المجلس، محمد سامح عمرو، أستاذ ورئيس قسم القانون الدولى بكلية الحقوق بجامعة القاهرة، ورئيس غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات المصرية.