محسن عادل: البورصة تخطط لتطوير سوق الصفقات

❐ تترقب البرلمان والرقابة المالية لبدء تأسيس سوق السلع والعقود عبر شركة تابعة

❐ نعتزم التحول للإفصاح الإلكترونى ونطالب الشركات بإصدار قوائمها بالإنجليزية

❐ نظام إلكترونى للقيد خلال أيام وبدء العمل به مطلع 2018

❐ ضبط آليات التداول والتسويق والتوعية.. خطة فنية لتنشيط السندات

❐ مفاوضات مع الشركات المشطوبة للعودة من جديد

أحمد على

«تطوير وتأسيس وتعزيز».. كلمات تلخص إستراتيجية إدارة البورصة المصرية عقب مرور «100 يوم» على قيادة مجلس الإدارة الجديد دفة السفينة، برئاسة محمد فريد، ونائبه محسن عادل، بداية من أول جلسة تداول بتاريخ 7 أغسطس 2017.

وتعتزم إدارة البورصة منح الشركات غير المقيدة حق إصدار سندات وزيادة رؤوس الأموال من خلال سوق الصفقات التى تُعد خطة لتطويره، بالإضافة إلى جعل نظام القيد إلكترونيًا مطلع عام 2018.

وتترقب إدارة البورصة موافقة البرلمان على قانون سوق المال المُعدل بجانب إصدار الهيئة العامة للرقابة اللائحة المنظمة لبورصة السلع والعقود، للبدء فى إجراءات تأسيسها، وتفاضل الأخيرة بين إنشاء كيان مساهم جديد أو استغلال شركتها التابعة «البورصة القابضة».

«المال» حاورت محسن عادل، نائب رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، فى محاولة للكشف عن تفاصيل خطة الـ«100» يوم، بجانب الرؤية المستقبلية وتطورات أهم الملفات المطروحة على مائدة سوق المال.

سوق الصفقات

فى البداية، كشف عادل أن البورصة تسعى لتطوير سوق الصفقات أو ما يسمى بـ«نقل الملكية» خلال الفترة المقبلة، وذلك عبر تفعيل أدوات مالية جديدة بها وهى طرح السندات وزيادة رؤوس الأموال.

وأضاف أن منح الشركات غير المقيدة حق طرح السندات سيساهم فى تحول سوق الصفقات التى تعتبر أحد مصادر الدخل الرئيسية للبورصة إلى منصة تمويل كبيرة، إذ يتم تنفيذ عمليات لنحو 6000 شركة.

وأوضح أن البورصة طرحت منذ أكثر من عام بيع وتداول حق الاكتتاب بسوق خارج المقصورة، إلا أنه لم يتم تفعيلها، مشيرًا إلى سعى إدارة البورصة إلى تفعيلها عبر توعية المتعاملين بطريقة وفوائد استخدامها.

وتابع: إنه من خطة تطوير سوق الصفقات منح الشركات غير المقيدة حق زيادة رؤوس أموالها عبر تلك السوق، مشيرًا إلى وجود العديد من تلك الشركات راغبة فى تمويل توسعاتها المختلفة.

وأشار عادل إلى أن البورصة تهدف من عملية تطوير سوق الصفقات، لتحويله لمنصة تمويل للشركات المصرية عبر زيادة البدائل التمويلية أمام الشركات غير المقيدة، بالإضافة إلى السماح لها باستخدام أدوات مالية مختلفة، مشيرًا إلى أن سوق الصفقات ستضاهى أسواق الـ« OTC» فى العالم.

ورجح تنفيذ خطة تطوير سوق الصفقات خلال النصف الأول من عام 2018 المقبل، وذلك حال إتمام الدراسات الخاصة بذلك الملف.

السلع والعقود

كشف عادل أن البورصة تفاضل بين إنشاء بورصة السلع والعقود من خلال تأسيس شركة مساهمة جديدة أو من خلال شركتها التابعة «البورصة القابضة».

وأضاف أنه بمجرد صدور قانون سوق المال من قبل البرلمان وقيام الهيئة العامة للرقابة المالية بإصدار الضوابط التنظيمية، ستبادر إدارة البورصة بتنفيذ الإجراءات الخاصة بتأسيس بورصة السلع والعقود.

ولفت إلى التخطيط لتأسيس سوق سلع وعقود بشكل مختلف يجعل البورصة المصرية من المراكز المالية الإقليمية حول العالم.

وأشار إلى أن رئيس البورصة، محمد فريد، يقوم بإعداد دراسة ضخمة حول تطورات بورصات السلع والعقود حول العالم لاستنباط أحدث الأنظمة والقواعد وآليات التعامل بها لتأسيس سوق على أطر حديثة متوافقة مع العالم المتقدم.

قيد الشركات

وقال عادل إن البورصة استحدثت إدارة جديدة بمسمى «إدارة تنشيط القيد» بدأت عملها منذ 3 أشهر تقريبًا، مشيرًا إلى قيام اللجنة بمخاطبة أكثر من 70 شركة، منها كيانات مشطوبة وأخرى لم يسبق لها القيد بالبورصة.

وأضاف أن البورصة تسعى إلى قيد شركات ذات ملاءة مالية جيدة، وتتميز بالأداء المالى وأرباح مستمرة، بالإضافة الى امتلاكها خطة ورغبة توسعية مستقبلًا.

وأوضح أن اللقاءات المباشرة التى تجريها البورصة مع المستثمرين وجمعيات رجال الأعمال مستمرة، فيتم التخطيط لعقد اجتماع مع جمعية رجال أعمال الاسكندرية بنهاية نوفمبر الجارى.

يُذكر أن «المال» كشفت عن تقدم 3 شركات من صعيد مصر باستفسارات عن شروط وقواعد القيد فى البورصة، وذلك عقب اجتماع إدارة الأخيرة مع جمعية رجال أعمال أسيوط نهاية سبتمبر الماضى.

وأشار إلى أن البورصة تجتمع مع الأطراف المتعلقة بعملية القيد من رعاة بورصة النيل، أو المستشارين الماليين والقانونيين من أجل حثهم على المساهمة فى زيادة قيد عدد الشركات الجيدة والجاذبة للمستثمرين.

وعلى صعيد نتائج المباحثات والمفاوضات مع الـ 70 شركة، أكد عادل، عدم وجود ثمار إيجابية لتلك المفاوضات حتى اللحظة، مرجعًا ذلك إلى عدة أسباب أهمها رغبة عدد من الشركات فى عدم الخضوع لمنظومة الإفصاح، فى حين توجد بعض الكيانات التى لا تتناسب مع قواعد القيد من حيث شروط الربحية.

وشدد على إستراتيجية البورصة فى الـ 100 يوم الأولى الماضية من عمر مجلس إدارة البورصة الجديد، تركزت فى جعل منصة للتمويل المتكامل وجعلها أكثر جاذبية.

التحول الإلكترونى

وكشف نائب رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، عن سعى الإدارة نحو إطلاق نظام قيد إلكترونى كامل خلال أيام، على ان يتم العمل به مطلع عام 2018 المقبل، سيتضمن كتيبات توضيحية ودلائل إرشادية وقاعدة بيانات للنظم والقواعد والقوانين.

وأضاف أن النظام الجديد سيساعد الشركات الراغبة فى القيد على فهم تلك المنظومة، ومن ثم سرعة معدل تنفيذ عملية القيد بالبورصة المصرية، وهو ما سيؤدى الى زيادة عمق السوق.

وأفصح عادل، عن رغبة مجلس ادارة البورصة فى التحول لنظام إفصاح إلكترونى متكامل من أجل زيادة معدلات الشفافية بما يعود بالنفع على المستثمرين وإحجام التداولات، مشيرًا إلى سعى الإدارة نحو حث الشركات على توفير القوائم المالية والإفصاحات باللغة الانجليزية من أجل المستثمرين الاجانب الذين ارتفع معدل اهتمامهم بالبورصة المصرية مؤخرًا على حد وصفه.

وأشار الى أن البورصة قامت بحصر الشركات التى لا تمتلك موقعا الكترونيا والبالغ عددها نحو 25 شركة وطالبتها بإنشاء مواقع إلكترونية فى إطار التسهيل على المساهمين، موضحًا أن عدد الشركات انخفض لـ 6 شركات فقط.

وتابع: إن البورصة وجدت أن هناك نحو 10 شركات تمتلك مواقع إلكترونية باللغة الإنجليزية فقط، لافتًا الى مخاطبة تلك الشركات لإضافة اللغة العربية لتلك المواقع.

تداول السندات

وعن تطورات ملف «تنشيط السندات»، أكد عادل، وجود اتفاق كامل من جميع الجهات المشاركة والمتعلقة بعملية تداول السندات بالبورصة المصرية على أهمية تنشيط ذلك السوق وزيادة عدد المتعاملين والأدوات والسماح بإنشاء منحنى عائد يمكن من خلاله قياس أداء هذه السوق.

وأضاف أن الجزء الفنى الخاص بعملية تنشيط سوق السندات بالبورصة سيتم الاعلان عن تفاصيله عند الانتهاء من وضع خطة متكاملة عن تنشيط السوق الثانوية للسندات، موضحًا أن المناقشات تقوم على إعادة ضبط لآليات التداول والسوق بما يتناسب مع خصائص السندات، بجانب تحديد نوعية تلك السندات وهل سيتم اقتصارها على الحكومية منها فقط أم سندات الشركات.

وقال إن الخطة ستضمن القيام بجولات تسويقية وتثقيفية لكيفية وأهمية تداول السندات بالبورصة، وذلك فى إطار تحقيق هدف الجهات الرقابية والمصدرة فى إنشاء سوق متكاملة لأدوات الدين.

ورجح عادل أن تساهم أداة «الصكوك» فى تنشيط سوق أداوت الدين بالبورصة حال إقرار البرلمان تعديلات قانون سوق المال، مشيرًا الى انه حال تم تسويقها بشكل جيد ستكون جاذبة لفئة كبيرة من المساهمين.