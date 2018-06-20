محسن صلاح يتفقد مشروعات المقاولون العرب بدبى

المال-خاص قام المهندس محسن صلاح رئيس مجلس إدارة المقاولون العرب، بتفقد مشروع البرج السكنى/ التجاري بمنطقة الرفاعة بدبى والمكون من 26 طابقاً بقيمة إجمالية 192 مليون درهم إماراتى وذلك بحضور المهندس حسام فايد رئيس قطاع آسيا والمهندس سيد الأنصارى مدير عام شركة المقاولون العرب بدبى. كم تفقد خلال الزيار

المال-خاص

قام المهندس محسن صلاح رئيس مجلس إدارة المقاولون العرب، بتفقد مشروع البرج السكنى/ التجاري بمنطقة الرفاعة بدبى والمكون من 26 طابقاً بقيمة إجمالية 192 مليون درهم إماراتى وذلك بحضور المهندس حسام فايد رئيس قطاع آسيا والمهندس سيد الأنصارى مدير عام شركة المقاولون العرب بدبى.

كم تفقد خلال الزيارة مشروع البرشاء (1) وهو عبارة عن جراج للسيارات ودور أرضى وستة أدوار سكنية على مساحة 4200 متر بقيمة 87 مليون درهم إماراتى، وكذلك مشروع البرشاء (2) المكون من جراج للسيارات ودور أرضى وستة أدوار سكنية على مساحة 4200 متر بقيمة 83 مليون درهم إماراتى.