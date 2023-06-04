محسن جابر: «أنا اللي طلعت عمرو مصطفى وبقى شايف نفسه علينا» (فيديو)

حل المنتج القدير محسن جابر الساعات الماضية ضيفا ببرنامج “حديث القاهرة” الذي يقدمه الإعلامي خيري رمضان عبر شاشة القاهرة والناس، ورد فيه على الجدل الذي أثاره الملحن عمرو مصطفى مؤخرا بشأن استخدامه لتراث الراحلة كوكب الشرق أم كلثوم بالذكاء الاصطناعي والتي يملك حقوق أعمالها الموسيقية كتراث محسن جابر.

وقال محسن جابر لخيري رمضان”اشتريت تراث أم كلثوم وأول مرة أشوف فنانة من هذا العصر وكانت سابقة لوقتها وتنتج لنفسها وشركة قائمة بذاتها”.

وأضاف “أنا بأخذ الأغنية من المؤلف ومش عارف مين هيلحنها وبأخذ اللحن ومش معروف مين اللي هيغنيها وبشتري الأغنية ولسه هتخيل مين هيغني، والشركة لها استخدام اللحن كما شاءت”، مؤكدا أنه يشتري الأغاني لشركته وليس لملحنين بعينهم”.

وأكد تشرفه بتحمل مسئولية تراث النجوم أم كلثوم وعبد الحليم حافظ والموسيقار محمد عبد الوهاب.

ورد محسن جابر، على اتهام عمرو مصطفى لهم ببيع ألحانه لمطربي المهرجانات، قائلا: “لما يتهمني بأننا أنتجنا يبقى بيتجنى علينا لسبب في نفسه، وإحنا لم ننتج لكن أي عمل فني مع التغيرات العصرية من كاسيت لأسطوانة.

وأوضح أن سبب خلافه مع عمرو مصطفى في أزمة استخدام صوت أم كلثوم في الذكاء الاصطناعي أنه لم يستأذن قبل استخدام صوت أم كلثوم، مؤكدا أن عمرو أخذ منه فكرة تغيير صوت أم كلثوم لمطربة أخرى.

وأشار إلى أن عمرو مصطفى بمثابة ابن له، قائلا: “قابلت كتير تطلع حد وفي الآخر يعورك وأنا اللي طلعت عمرو مصطفى والكل شاهد وكانوا يقولوا لي أدينا نص اهتمامك بعمرو مصطفى وانتهت العلاقة بينا لما حس أن هو كتير على الناس الآخرين”.

واستطرد قائلا إن “دوشة عمرو مصطفى للدعاية والتسويق لنفسه، وأنا كنت بعمل حاجات صادمة ولكن إيجابية، وأنا مش زعلان من عمرو مصطفى وهو ولد من أولادي وغلطه فيا ربنا يسامحه، وأتمنى له الهداية وعايزة يكون أحسن ناس ويارب عمرو مصطفى يكون نمرة واحد في اللي موجودين”.