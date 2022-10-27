محسن التاجوري: 20% زيادة في ثمن الأخشاب بسبب ارتفاع سعر الدولار اليوم

قال مستورد الأخشاب محسن التاجوري، نائب رئيس شعبة المستوردين، إن الشعبة دعت اليوم إلى اجتماع طارئ لدراسة تأثير ارتفاع سعر الدولار على أسعار الأخشاب وحركة العرض والطلب بالسوق المحلية .

وأضاف التاجورى في تصريحات لـ“المال”، ارتفاع سعر الدولار بالتأكيد سيؤثر على أسعار الأخشاب بالسوق بنسبة تصل إلى 20%، مما سيسهم في حالة من عدم الاستقرار والفوضى .

وأشار إلى أن تجار الجملة توقفوا حاليا عن بيع المخزون لديهم المطبق عليه السعر القديم قبل تحرير الصرف، وذلك بغرض أن ينتفع بزيادة سعر الدولار.. “اقتناص فرصة”، على حد قوله.

وسجل سعر الدولار منتصف تعاملات اليوم أكثر من 22 جنيها، في البنوك والمصارف الحكومية والخاصة، حيث سجل أعلى سجل للدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي، والبنك الأهلي المتحد، ليصل إلى 22.80 جنيه للبيع و22.70 جنيه للشراء.

ووصل سعر الدولار إلى 22.65 جنيه للشراء، و22.75 جنيه للبيع، في بعض البنوك وهي، ميد بنك، قناة السويس، البنك المصري لتنمية الصادرات، بنك أبو ظبي التجاري.

وجاء ذلك عقب قرار لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي برفع سعر الفائدة في اجتماعها الاستثنائي؛ ليصل إلى 13.25% و14.25% و13.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 13.75%.