محسن البلاسي يكشف حقيقة إهانة السعودية وسر دفاعه عن المثليين

إيمان عوف:كشف الكاتب الصحفي محسن البلاسي، حقيقة وكواليس ما أثير بشأن حلقة برنامج 90 دقيقة على قناة المحور مع الإعلامي معتز الدمرداش، موضحا أنه حدثت مداخلة من شخصية ادعت حملها جنسية سعودية وتفوه في حقي بألفاظ غير لائقة وتعليق حاد عن أزمة المثليين الأخيرة في مصر وحاولت إفهامها ان أزمة المثليين مثا

إيمان عوف:

كشف الكاتب الصحفي محسن البلاسي، حقيقة وكواليس ما أثير بشأن حلقة برنامج 90 دقيقة على قناة المحور مع الإعلامي معتز الدمرداش، موضحا أنه حدثت مداخلة من شخصية ادعت حملها جنسية سعودية وتفوه في حقي بألفاظ غير لائقة وتعليق حاد عن أزمة المثليين الأخيرة في مصر وحاولت إفهامها ان أزمة المثليين مثارة في العديد من دول العالم ومنها السعودية وهو ما تم تضخيمه وتصويره على غير حقيقته باعتباره إهانة للملكة والشعب السعودي الشقيق وهو ما لم أكن اقصده علي الإطلاق وقطعا للطريق على المتربصين وراغبي الظهور الإعلامي.

وأضاف:”إنني أتقدم بخالص التقدير والاحترام للمملكة حكومة وشعبا عما تم تأويله علي لساني ولم أكن اقصده واؤكد على شديد احترامي للشعوب العربية الشقيقة واؤكد موقفي من ضرورة التوصل لحلول سلمية غير أمنية فيما يتعلق بكافة المشاكل المجتمعية والحقوقية في عالمنا العربي واعتذاري للشعب السعودي الشقيق عن اي إساءة تمت بغير قصد او تعبيرات تم تاويلها دون ان تكون قد تمت بقصد مني،

بالقاهرة في 25 سبتمبر 2017.

ونشبت مشادة كلامية بين أحمد مهران استاذ القانون العام، والكاتب محسن البلاسى، بعد دفاع الأخير عن المثليين فى واقعة رفع علم “الشواذ” بحفل “مشروع ليلى” بالتجمع الخامس، خلال حوارهما ببرنامج “90 دقيقة” الذى يقدمه الإعلامى معتز الدمرداش، عبر فضائية “المحور”.

وقال “البلاسى” إن ردود الأفعال حيال ما حدث “مرعبة”، مضيفاً أن الجهر بالمثلية فى المجتمع المصرى “أمر مقبول” لأنه أمر واقع، فيما قال “مهران”، إن هذا الأمر فلسفة خاطئة للحريات، وأمثال هؤلاء “يخربون مصر والبلد مش مستحملة”، معرباً عن خشيته من حدوث خلل بالمجتمع نتيجة ما حدث.

ورفض “البلاسى” حبس “المثليين” أو مسائلتهم قانونيا، ليرد أحمد مهران، قائلاً إن رفع علم المثليين “جريمة” فى حد ذاتها، مضيفاً: ” وجودك هنا شيء يضرنا”.