محروس : استعادة 75% من الحركة الجوية بمطاري شرم الشيخ والغردقة

كشف المهندس محمد سعيد محروس، رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، عن استعادة 75% من الحركة الجوية بمطاريْ شرم الشيخ والغردقة، و65% من الحركة بمطار القاهرة الدولي، وذلك خلال الفترة الحالية، مقارنة بحجم التشغيل في عام 2019.

وأضاف رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، في تصريحات له، على هامش الجولة التفقدية التى تم عقدها، اليوم بشركة مصر للطيران للصيانة وأكاديمية مصر للطيران للتدريب، أن هذا الارتفاع في حجم التشغيل يعود إلى زيادة حجم الحركة السياحية الوافدة إلى مصر، وخاصة بعد عودة السياحة الروسية بقوة.

كان مطارا شرم الشيخ والغردقة قد استقبلا، في أغسطس الماضي، أولى الرحلات الجوية الروسية التابعة لشركة Rossiya Airlines من طراز B747 قادمة من مطار شيريميتييفو بالعاصمة الروسية موسكو، وذلك بعد توقفٍ دام لنحو 6 أعوام.