«محرم وشركاه» للاتصال الاستراتيجي تُطلق تطبيقا لتنظيم الاجتماعات بمؤتمر المناخ

أطلقت شركة محرم وشركاه للسياسات العامة والاتصال الاستراتيجي، تطبيق ويب جديد لمساعدة المشاركين في مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ COP27 على تحديد اجتماعاتهم الحكومية خلال المؤتمر.

وقامت شركة روبستا ستوديو الناشئة المصرية بتطوير التطبيق المبتكر في زمن قياسي، مما يتيح للمشاركين طلب أكثر من اجتماع مع أكثر من مسئول حكومي وتنسيق مواعيد الاجتماعات بدقة.

الرئيس التنفيذي لشركة محرم وشركاه: التطبيق يستهدف تسريع وتيرة التعاون بين القطاعين العام والخاص

وتعليقًا على إطلاق التطبيق، قال مصطفى محرم، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة محرم وشركاه : “نحن سعداء باختيار وتمكين شركتين مصريتين من تطوير وإطلاق هذا التطبيق الذي يُستخدم عالميًا للمرة الأولى لتسهيل عقد الاجتماعات بين الحكومات المشاركة وشركات القطاع الخاص، بهدف تسريع وتيرة التعاون بينهم”.

وأضاف محرم ، أن تنظيم وتنسيق الاجتماعات باستخدام تكنولوجيا المعلومات سوف يتيح لجميع المشاركين الاستفادة القصوى من وجودهم في المؤتمر.

ولفت إلى أن التطبيق يسهم في توفير الكثير من الوقت للجميع، بالإضافة إلى عقد أكبر عدد من اللقاءات خلال وقت المؤتمر بين القطاعين العام والخاص للمساهمة في تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية صديقة للبيئة.

يشار إلى أن وزارة الخارجية المصرية كانت قد اختارت “محرم وشركاه” شريكا للاجتماعات الحكومية بقمة مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ (كوب 27) الذي تستضيفه مصر في مدينة شرم الشيخ خلال الفترة ما بين 6 إلى 18 نوفمبر 2022.