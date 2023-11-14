محرم وشركاه تلتقي «الهلال الأحمر» لبحث التعاون وتدعو القطاع الخاص للمساهمة في إغاثة أهالي غزة (صور)

التقت مجموعة محرم وشركاه بالدكتور رامي الناظر رئيس جمعية الهلال الأحمر المصري، وعدد من كبار المسئولين بالجمعية لبحث سبل التعاون بين الشركة والهلال الأحمر.

جاء ذلك خلال زيادة فريق عمل من المجموعة لمقر الهلال الأحمر المصري في خطوة تهدف لدعم جهود الإغاثة لأهالي قطاع غزة ، حيث شارك الفريق في مبادرة ساعة لغزة والتي تضمنت تجهيز المواد الغذائية وتعبئتها تمهيدا لإرسالها لأهالي غزة المنكوبين، وذلك في خطوة تعكس التزام المجموعة تجاه قضايا العالم العربي.

وخلال الزيارة، وجه مصطفى محرم الرئيس التنفيذي للمجموعة الدعوة لشركات القطاع الخاص في كل أنحاء العالم الدعوة للمشاركة في المبادرات الإنسانية الهادفة لتقديم كافة سبل الدعم للتخفيف عن اكثر من 2 مليون منكوب في قطاع غزة.

وأشار محرم إلى أن القطاع الخاص يلعب دائما دورا أساسيا ومحوريا وقت الأزمات من خلال تسخير إمكانياته لمساعدة ودعم المجتمعات التي يعمل بها معربا عن تقديره لما يبذله الهلال الأحمر المصري من جهود في مجال الإغاثة.

‎يشار إلى أن محرم وشركاه، ھي مجموعة إقلیمیة في مجال استشارات السیاسة العامة والاتصال الاستراتیجي تم إنشاؤھا في 2015، وتتخصص في جمیع جوانب تحلیل المخاطر، والعلاقات الحكومیة، والاتصال الاستراتیجي في الشرق الأوسط وأفریقیا.

وعلى مدار السنوات السبع الماضیة، عملت “محرم وشركاه” مع كبرى الكیانات الاقتصادیة العالمیة والإقلیمیة والمحلیة في أكثر من 17 قطاعا، لنقل وجھات نظرھا ومواقفھا الخاصة بقضایا السیاسات العامة، ودعمھا في إقامة شراكات ھادفة مع الحكومات، والجھات التنظیمیة والمؤسسات الإعلامیة.